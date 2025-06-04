Ворог ударив 12 дронами по підприємству з виробництва біоетанолу на Сумщині: пошкоджено цистерни, стався розлив патоки. ФОТОрепортаж

Ворог уночі 4 червня 2025 року атакував цивільну інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА.

Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа.

"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.