Ворог ударив 12 дронами по підприємству з виробництва біоетанолу на Сумщині: пошкоджено цистерни, стався розлив патоки. ФОТОрепортаж
Ворог уночі 4 червня 2025 року атакував цивільну інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА.
Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа.
"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.
Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.
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