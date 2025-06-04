УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12002 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
1 455 2

Ворог ударив 12 дронами по підприємству з виробництва біоетанолу на Сумщині: пошкоджено цистерни, стався розлив патоки. ФОТОрепортаж

Ворог уночі 4 червня 2025 року атакував цивільну інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА.

Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа.

"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Сумську громаду безпілотником: одна людина загинула, двох - поранено

наслідки атаки на Сумщину 4 червня
наслідки атаки на Сумщину 4 червня
наслідки атаки на Сумщину 4 червня

Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862) дрони (4882) Лебедин (5) Сумський район (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там у кацапів зі спиртзаводами?
Ще працюють?
Чого ми чекаємо?
показати весь коментар
04.06.2025 08:13 Відповісти
Починайте нагайно діяти.
показати весь коментар
04.06.2025 09:00 Відповісти
 
 