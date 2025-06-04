РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества
1 632 26

Столичный предприниматель присвоил 28 млн грн, выделенных на дроны для государства, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении директору частного общества в Киеве, который обещал поставить дроны из-за рубежа на 28 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, он получил подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

мошенничество с дронами
мошенничество с дронами

Установлено, что подозреваемый в 2024 году пообещал организовать поставки дронов из-за рубежа для одной из украинских компаний, которая в свою очередь получила заказ на БпЛА от государственного учреждения. В общем предпринимателю перечислили 28 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обманули на 3 млн грн родственников пропавших без вести военных: на Днепропетровщине разоблачили группу лиц. ФОТОрепортаж

Впрочем, никаких дронов заказчики так и не получили. Часть денег подозреваемый перевел в доллары США и перечислил на счет юридического лица-резидента Республики Словакия, часть вывел через счета предприятий с признаками "фиктивности".

Устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению деньгами.

Автор: 

Киев (25668) мошенничество (1238) прокуратура (5032) дроны (4089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Щедра у нас держава. Просто так віддала 28 лямів хрін зна кому, хрін зна за що. А слідство часом не цікавить чиновник, який це санкціонував?
показать весь комментарий
04.06.2025 09:49 Ответить
+6
А чому, чисто гіпотетично, тисячі !! чиновників, що товчуться за жирну пайку і бронь в МО не можуть напряму купити китайські дрони? Чому потрібні аж 2 посередники, як в цьому випадку? Просрані цими чиновниками через дивні закупівлі $770 млн в 2024 році мудрий нвріт ніц не цікавлять? Ніц не цікавлять.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:52 Ответить
+5
По хорошему надо бы расстрелять скотину.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну привласнив,і що?
Може,і арештують,а там випустять за 5 лямів під заставу і благополучно за кордог виїде.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:45 Ответить
Так і повинно бути. Інакше б пацан під таке не підписувався.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:54 Ответить
співпраця зі слідством і путівка через кордон на Монако...Ідіть на куй під..ри портновські...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:46 Ответить
По хорошему надо бы расстрелять скотину.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:47 Ответить
Наші люди зівака не дають! - такий шанс піднятися! - суки!
показать весь комментарий
04.06.2025 09:47 Ответить
Ах ти ******* *****!
показать весь комментарий
04.06.2025 09:48 Ответить
Щедра у нас держава. Просто так віддала 28 лямів хрін зна кому, хрін зна за що. А слідство часом не цікавить чиновник, який це санкціонував?
показать весь комментарий
04.06.2025 09:49 Ответить
Дуже швидко можна вийти на самих себе.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:53 Ответить
Так отож
показать весь комментарий
04.06.2025 09:59 Ответить
Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній,
яка в свою чергу отримала замовлення на БпЛА від державної установи.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:57 Ответить
До-о-овгий ланцюжок
показать весь комментарий
04.06.2025 10:01 Ответить
Де відрубані руки?
показать весь комментарий
04.06.2025 09:51 Ответить
А чому, чисто гіпотетично, тисячі !! чиновників, що товчуться за жирну пайку і бронь в МО не можуть напряму купити китайські дрони? Чому потрібні аж 2 посередники, як в цьому випадку? Просрані цими чиновниками через дивні закупівлі $770 млн в 2024 році мудрий нвріт ніц не цікавлять? Ніц не цікавлять.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:52 Ответить
Це така українська забава - робити закупи через треті руки
показать весь комментарий
04.06.2025 09:57 Ответить
Корупція зветься
показать весь комментарий
04.06.2025 09:58 Ответить
Так - один одному відслинив і всі в шоколаді
показать весь комментарий
04.06.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 10:02 Ответить
Ні перевіркам бізнесу! Працюємо у збиток! Україна-країна підприємців!
показать весь комментарий
04.06.2025 09:54 Ответить
Він працював в корупційні зв'язці з МО. Інакше б ніхто йому 28 лямів не перевів. А те, що він підприємець, то це технічна формальність.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:57 Ответить
Посадіть його на дрон з вибухівкою, нехай політає...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:59 Ответить
Не сомневаюсь что этот директор просто зицпредседатель Фунт.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:01 Ответить
А під чиїм дахом він так ,,допомагав" армії?.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:02 Ответить
З такими мародерами ми будем довго чекати перемоги.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:06 Ответить
Саме інтересно, держава замовляє у підприємства дрони, це підприємство шукає інше підприємство щоб замовити дрони!!!!!!! Це якийсь абсурд!!! Як можно замовляти дрони у хєр зна кого????
показать весь комментарий
04.06.2025 10:16 Ответить
Жодного дрона....є ознаки шахрайства
показать весь комментарий
04.06.2025 10:17 Ответить
"Столичний бізнесмен вкрав 28 млн."? Подумаєш сума, головні мародери вкрали сотні мільйонів доларів США і перевели їх в криптовалюту, починаючи з 2019 року, коли відмивали на ковіді, великому крадівництві і війні і ніхто і слова не промовив. Це такі новиє зельониє ліца. Пам'ятаю, як шість років кричали з кожної помийки, особливо щирий укгаїнець бігус і його контора, що обслуговувала Беню, медведчуківсько-коломойський (Бенін) телеканал "1+1" про "свинарчуків" які нівби вкрали 17 мільйонів. А на що вкрали? А ні на що, провто везли з кацапстану куплені задорого у начальників складів клістрони для відновлення роботи системи ППО. Зеля, пуйло з медведчуком зробили одночасно дві спрапви - перекрили канал надходження клістронів в Україну і на брехні виграли вибори. Я нічого не переплутав 73%?
показать весь комментарий
04.06.2025 10:18 Ответить
 
 