Столичный предприниматель присвоил 28 млн грн, выделенных на дроны для государства, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении директору частного общества в Киеве, который обещал поставить дроны из-за рубежа на 28 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, он получил подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.





Установлено, что подозреваемый в 2024 году пообещал организовать поставки дронов из-за рубежа для одной из украинских компаний, которая в свою очередь получила заказ на БпЛА от государственного учреждения. В общем предпринимателю перечислили 28 млн гривен.

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Впрочем, никаких дронов заказчики так и не получили. Часть денег подозреваемый перевел в доллары США и перечислил на счет юридического лица-резидента Республики Словакия, часть вывел через счета предприятий с признаками "фиктивности".

Устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению деньгами.