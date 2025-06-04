Столичный предприниматель присвоил 28 млн грн, выделенных на дроны для государства, - прокуратура. ФОТО
Сообщено о подозрении директору частного общества в Киеве, который обещал поставить дроны из-за рубежа на 28 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, он получил подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Установлено, что подозреваемый в 2024 году пообещал организовать поставки дронов из-за рубежа для одной из украинских компаний, которая в свою очередь получила заказ на БпЛА от государственного учреждения. В общем предпринимателю перечислили 28 млн гривен.
Впрочем, никаких дронов заказчики так и не получили. Часть денег подозреваемый перевел в доллары США и перечислил на счет юридического лица-резидента Республики Словакия, часть вывел через счета предприятий с признаками "фиктивности".
Устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению деньгами.
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Може,і арештують,а там випустять за 5 лямів під заставу і благополучно за кордог виїде.
яка в свою чергу отримала замовлення на БпЛА від державної установи.