Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО
Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, він отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній, яка, своєю чергою, отримала замовлення на БпЛА від державної установи. Загалом підприємцю переказали 28 млн гривень.
Втім, жодних дронів замовники так і не отримали. Частину грошей підозрюваний перевів в долари США та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Республіки Словаччина, частину вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".
Встановлюються інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може,і арештують,а там випустять за 5 лямів під заставу і благополучно за кордог виїде.
яка в свою чергу отримала замовлення на БпЛА від державної установи.
Треба негайно вносити зміни в ККУ і однозно хто б і ким не був - вкрав у держави, вкрав волонтерку, гуманітарку - довічне з повною конфіскацією.майна до десятого коліна. Без права дострокового звільнення.