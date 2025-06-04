Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, він отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.





Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній, яка, своєю чергою, отримала замовлення на БпЛА від державної установи. Загалом підприємцю переказали 28 млн гривень.

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Втім, жодних дронів замовники так і не отримали. Частину грошей підозрюваний перевів в долари США та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Республіки Словаччина, частину вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".

Встановлюються інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.