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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, він отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

шахрайство з дронами
шахрайство з дронами

Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній, яка, своєю чергою, отримала замовлення на БпЛА від державної установи. Загалом підприємцю переказали 28 млн гривень.

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Втім, жодних дронів замовники так і не отримали. Частину грошей підозрюваний перевів в долари США та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Республіки Словаччина, частину вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".

Встановлюються інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.

Автор: 

Київ (19643) шахрайство (1106) прокуратура (3701) дрони (4882)


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Топ коментарі
+14
Щедра у нас держава. Просто так віддала 28 лямів хрін зна кому, хрін зна за що. А слідство часом не цікавить чиновник, який це санкціонував?
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04.06.2025 09:49 Відповісти
+10
А чому, чисто гіпотетично, тисячі !! чиновників, що товчуться за жирну пайку і бронь в МО не можуть напряму купити китайські дрони? Чому потрібні аж 2 посередники, як в цьому випадку? Просрані цими чиновниками через дивні закупівлі $770 млн в 2024 році мудрий нвріт ніц не цікавлять? Ніц не цікавлять.
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04.06.2025 09:52 Відповісти
+9
По хорошему надо бы расстрелять скотину.
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04.06.2025 09:47 Відповісти
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Ну привласнив,і що?
Може,і арештують,а там випустять за 5 лямів під заставу і благополучно за кордог виїде.
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04.06.2025 09:45 Відповісти
Так і повинно бути. Інакше б пацан під таке не підписувався.
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04.06.2025 09:54 Відповісти
співпраця зі слідством і путівка через кордон на Монако...Ідіть на куй під..ри портновські...
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04.06.2025 09:46 Відповісти
По хорошему надо бы расстрелять скотину.
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04.06.2025 09:47 Відповісти
Без розстрілу головної зеленої скотини, яка це все організовує і покриває, нічого не зміниться.
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04.06.2025 10:52 Відповісти
Наші люди зівака не дають! - такий шанс піднятися! - суки!
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04.06.2025 09:47 Відповісти
Ах ти ******* *****!
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04.06.2025 09:48 Відповісти
Щедра у нас держава. Просто так віддала 28 лямів хрін зна кому, хрін зна за що. А слідство часом не цікавить чиновник, який це санкціонував?
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04.06.2025 09:49 Відповісти
Дуже швидко можна вийти на самих себе.
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04.06.2025 09:53 Відповісти
Так отож
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04.06.2025 09:59 Відповісти
Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній,
яка в свою чергу отримала замовлення на БпЛА від державної установи.
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04.06.2025 09:57 Відповісти
До-о-овгий ланцюжок
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04.06.2025 10:01 Відповісти
Цікаво як обіцяв? "Вєк волі нє відать" чи "мамой клянусь"?
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04.06.2025 10:43 Відповісти
Де відрубані руки?
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04.06.2025 09:51 Відповісти
А чому, чисто гіпотетично, тисячі !! чиновників, що товчуться за жирну пайку і бронь в МО не можуть напряму купити китайські дрони? Чому потрібні аж 2 посередники, як в цьому випадку? Просрані цими чиновниками через дивні закупівлі $770 млн в 2024 році мудрий нвріт ніц не цікавлять? Ніц не цікавлять.
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04.06.2025 09:52 Відповісти
Це така українська забава - робити закупи через треті руки
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04.06.2025 09:57 Відповісти
Корупція зветься
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04.06.2025 09:58 Відповісти
Так - один одному відслинив і всі в шоколаді
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04.06.2025 10:00 Відповісти
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04.06.2025 10:02 Відповісти
Ні перевіркам бізнесу! Працюємо у збиток! Україна-країна підприємців!
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04.06.2025 09:54 Відповісти
Він працював в корупційні зв'язці з МО. Інакше б ніхто йому 28 лямів не перевів. А те, що він підприємець, то це технічна формальність.
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04.06.2025 09:57 Відповісти
Посадіть його на дрон з вибухівкою, нехай політає...
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04.06.2025 09:59 Відповісти
Не сомневаюсь что этот директор просто зицпредседатель Фунт.
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04.06.2025 10:01 Відповісти
А під чиїм дахом він так ,,допомагав" армії?.
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04.06.2025 10:02 Відповісти
З такими мародерами ми будем довго чекати перемоги.
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04.06.2025 10:06 Відповісти
Саме інтересно, держава замовляє у підприємства дрони, це підприємство шукає інше підприємство щоб замовити дрони!!!!!!! Це якийсь абсурд!!! Як можно замовляти дрони у хєр зна кого????
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04.06.2025 10:16 Відповісти
Жодного дрона....є ознаки шахрайства
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04.06.2025 10:17 Відповісти
"Столичний бізнесмен вкрав 28 млн."? Подумаєш сума, головні мародери вкрали сотні мільйонів доларів США і перевели їх в криптовалюту, починаючи з 2019 року, коли відмивали на ковіді, великому крадівництві і війні і ніхто і слова не промовив. Це такі новиє зельониє ліца. Пам'ятаю, як шість років кричали з кожної помийки, особливо щирий укгаїнець бігус і його контора, що обслуговувала Беню, медведчуківсько-коломойський (Бенін) телеканал "1+1" про "свинарчуків" які нівби вкрали 17 мільйонів. А на що вкрали? А ні на що, провто везли з кацапстану куплені задорого у начальників складів клістрони для відновлення роботи системи ППО. Зеля, пуйло з медведчуком зробили одночасно дві спрапви - перекрили канал надходження клістронів в Україну і на брехні виграли вибори. Я нічого не переплутав 73%?
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04.06.2025 10:18 Відповісти
Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів
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04.06.2025 10:38 Відповісти
Хочете, щоб я повірила, що отак просто підприємець попер на державу? Ти ба який сміливий шахрай! І навіть по-братськи не поділився з "державою"? Хахаха три рази!
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04.06.2025 10:43 Відповісти
***** гидота ....
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04.06.2025 10:48 Відповісти
чому він ще живий????
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04.06.2025 10:51 Відповісти
Паскуда😡😡😡😡😡😡😡😡
Треба негайно вносити зміни в ККУ і однозно хто б і ким не був - вкрав у держави, вкрав волонтерку, гуманітарку - довічне з повною конфіскацією.майна до десятого коліна. Без права дострокового звільнення.
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04.06.2025 10:59 Відповісти
Розенблат теж обіцяв дрони, тільки там державних мільйонів було вкрадено набагато більше.
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04.06.2025 11:29 Відповісти
рєзніков на мінімалках
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04.06.2025 11:33 Відповісти
 
 