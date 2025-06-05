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Новости Фото Атака беспилотников на Россию
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Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников

Минобороны РФ говорит, что подразделения ПВО россиян сбили 29 украинских беспилотников в ночь на 5 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что якобы с 22:00 4 июня до полуночи ПВО России сбила 29 якобы украинских беспилотников.

В частности, заявляют о 15 сбитых БПЛА над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Ростовской области и 3 - над территорией Воронежской области.

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Сообщение Минобороны РФ о сбивании БПЛА

Автор: 

беспилотник (3755) россия (96157)


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А ті, хто вибирав злодіїв президентів, теж мають сидіти?
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05.06.2025 01:46 Ответить
Тобто -сидіти мають всі , хто брав участь у виборах?
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05.06.2025 01:50 Ответить
+++
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05.06.2025 02:17 Ответить
Цi руки нiчого не крали (Ющенко)
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05.06.2025 02:45 Ответить
Но танки и самолеты продавали сотнями..
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05.06.2025 06:43 Ответить
 
 