Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников

Минобороны РФ говорит, что подразделения ПВО россиян сбили 29 украинских беспилотников в ночь на 5 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что якобы с 22:00 4 июня до полуночи ПВО России сбила 29 якобы украинских беспилотников.

В частности, заявляют о 15 сбитых БПЛА над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Ростовской области и 3 - над территорией Воронежской области.

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