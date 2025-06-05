Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников
Минобороны РФ говорит, что подразделения ПВО россиян сбили 29 украинских беспилотников в ночь на 5 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что якобы с 22:00 4 июня до полуночи ПВО России сбила 29 якобы украинских беспилотников.
В частности, заявляют о 15 сбитых БПЛА над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Ростовской области и 3 - над территорией Воронежской области.
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stanis nasvaiko
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