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Новини Фото Атака безпілотників на Росію
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Міноборони РФ заявило про відбиття атаки українських безпілотників

Міноборони РФ каже, що підрозділи ППО росіян збили 29 українських безпілотників у ніч на 5 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що начебто з 22:00 4 червня до опівночі ППО Росії збила 29 нібито українських безпілотників.

Зокрема, заявляють про 15 збитих БПЛА над територією Білгородської області, 11 – над територією Ростовської області й 3 – над територією Воронезької області.

Читайте: РФ посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками, - ЗМІ

Повідомлення Міноборони РФ про збиття БпЛА

Автор: 

безпілотник (4326) росія (66021) Міноборони рф (715)


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Я не знаю я хочу чтобы Ющенко, Кучма и все остальные которые подписывали приказы о сокращении армии, о продаже украинской оставшейся после ссср военной техники они должны сидеть на скамье подсудимых за госизмену умышленное разоружение Украины снижение обороноспособности приведшее к особо тяжким последствиям сотни тысяч погибших сотни тысяч раненных и калек, миллионы беженцев эти тварикоторые нас продали и предали должны сидеть вечность!
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05.06.2025 01:38 Відповісти
А ті, хто вибирав злодіїв президентів, теж мають сидіти?
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05.06.2025 01:46 Відповісти
Тобто -сидіти мають всі , хто брав участь у виборах?
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05.06.2025 01:50 Відповісти
Те кто выбирал, не давали своего согласия что их безопасность будет продана или поменяна на коттеджи, элитные автомобили, заграничные туристические поездки, недвижимость за рубежом для горстки предателей, госизменщиков и врагов украинского народа! У каждого преступления есть Имя Фамилия Отчество и финансовый след в виде вышеизложенного имущества и лакшери времяпрепровождения за которое сейчас украинцы платят своими жизнями вместо того что бы наказать виновных!
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05.06.2025 01:52 Відповісти
+++
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05.06.2025 02:17 Відповісти
Цi руки нiчого не крали (Ющенко)
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05.06.2025 02:45 Відповісти
 
 