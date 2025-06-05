Міноборони РФ заявило про відбиття атаки українських безпілотників

Міноборони РФ каже, що підрозділи ППО росіян збили 29 українських безпілотників у ніч на 5 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що начебто з 22:00 4 червня до опівночі ППО Росії збила 29 нібито українських безпілотників.

Зокрема, заявляють про 15 збитих БПЛА над територією Білгородської області, 11 – над територією Ростовської області й 3 – над територією Воронезької області.

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