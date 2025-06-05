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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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Россияне атаковали в Тростянце тремя "Шахедами" неработающее предприятие. ФОТОрепортаж

Армия РФ ударила тремя "Шахедами" по неработающему предприятию в городе Тростянец Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная атака россиян по Тростянцу. Три шахеда сегодня ночью нанесли удар по Тростянцу. Целью россиян было неработающее предприятие на территории города", - говорится в сообщении

Обстрелом повреждены два здания предприятия и несколько рядом расположенных зданий, где от взрывной волны и осколков побиты окна

"К счастью, пострадавших и погибших нет!", - уточнил Бова.

Также смотрите: Последствия ночных ударов по Сумщине: горела ферма, погибли сотни животных, уничтожены десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж

Также он добавил, что все службы сработали оперативно. ГСЧС вовремя потушило пожар.

Тростянец, Сумская область, 5.06.2025
Тростянец, Сумская область, 5.06.2025
Тростянец, Сумская область, 5.06.2025

"Просьба ко всем жителям сохранять максимально спокойствие и при воздушной тревоге переходить в укрытие или более защищенное помещение Враг беснуется, но мы выдержим! Украина победит! Поддерживайте ВСУ!", - обратился Бова к гражданам.

Автор: 

предприятие (230) Сумская область (3319) Тростянец (27) Шахед (1157) Ахтырский район (17)


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Розкажіть де працює,вони і туди пустять,ніби сказати працювало збитки на мільйони,дебіли !
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05.06.2025 14:56 Ответить
 
 