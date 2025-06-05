Россияне атаковали в Тростянце тремя "Шахедами" неработающее предприятие. ФОТОрепортаж

Армия РФ ударила тремя "Шахедами" по неработающему предприятию в городе Тростянец Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная атака россиян по Тростянцу. Три шахеда сегодня ночью нанесли удар по Тростянцу. Целью россиян было неработающее предприятие на территории города", - говорится в сообщении

Обстрелом повреждены два здания предприятия и несколько рядом расположенных зданий, где от взрывной волны и осколков побиты окна

"К счастью, пострадавших и погибших нет!", - уточнил Бова.

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Также он добавил, что все службы сработали оперативно. ГСЧС вовремя потушило пожар.







"Просьба ко всем жителям сохранять максимально спокойствие и при воздушной тревоге переходить в укрытие или более защищенное помещение Враг беснуется, но мы выдержим! Украина победит! Поддерживайте ВСУ!", - обратился Бова к гражданам.