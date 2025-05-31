Последствия ночных ударов по Сумщине: горела ферма, погибли сотни животных, уничтожено десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж

Под массированной атакой РФ этой ночью находилась Тростянетчина Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, враг ударил двумя ракетами и 13-ю БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям.

К счастью, обошлось без жертв.

Вследствие вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.





Также по данным ОВА, сегодня ночью армия РФ атаковала Роменский район ракетами и дронами.

Один из беспилотников попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. Пострадал водитель - ему оказали медицинскую помощь.

"Также 5 вражеских БПЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской громады. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна", - говорится в сообщении.

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На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.







Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили ракетами по Недригайловской громаде Сумщины: ранен человек.