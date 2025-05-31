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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Последствия ночных ударов по Сумщине: горела ферма, погибли сотни животных, уничтожено десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж

Под массированной атакой РФ этой ночью находилась Тростянетчина Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, враг ударил двумя ракетами и 13-ю БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям.

К счастью, обошлось без жертв.

Вследствие вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.

Последствия обстрелов Сумщины
Последствия обстрелов Сумщины

Также по данным ОВА, сегодня ночью армия РФ атаковала Роменский район ракетами и дронами.

Один из беспилотников попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. Пострадал водитель - ему оказали медицинскую помощь.

"Также 5 вражеских БПЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской громады. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 33 населенных пункта, есть погибшие и раненые

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.

Последствия обстрелов Сумщины
Последствия обстрелов Сумщины
Последствия обстрелов Сумщины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили ракетами по Недригайловской громаде Сумщины: ранен человек.

Автор: 

обстрел (27716) Сумская область (3282) Тростянец (26) Ахтырский район (16) Роменский район (6) Недригайлов (1)


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Кожен кацап це кон4ене падло та живодер.
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31.05.2025 10:42 Ответить
Смерть московітам та їх прутіну! Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з мудрим РНБОУ, мабуть, десь глибоко, затурбовані та тихо їдять Мівіну, руки трясуться, запарену абдристович у підвалі!!
Слава Україні!!
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31.05.2025 10:51 Ответить
Щось давно рнбо взагалі не чутно.
Мабудь за їх висновками немає нештатних ситуаційі все йде за планом
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31.05.2025 10:56 Ответить
РНБОУ, все залучено до «організації поховання» портнова, бо там, в Іспанії, стільки інформації потекло про людей з України….
Тому в урядовому кварталі, такий параліч та панихида … Не до війни прутіна!!
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31.05.2025 11:04 Ответить
А воно в нас ще є?
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31.05.2025 11:08 Ответить
Тут самміт намічається з фуршетом на Заході, там шукай нашого Бонопартія. Суми собі і Суми. Просирський розрулить. Або ні. Делов-то.
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31.05.2025 11:09 Ответить
Ворог все знищує що тільки можна: людей ,тварин ,лікарні ,школи ,будинки ,інфраструктуру на жаль відповіді немає і навіть на окупованих територіях де перебувають понад 600 тисяч вбивць ніхто їх не атакує ,пусті розмови про якісь переговори ,ворог розуміє тільки силу на жаль цього не хочуть розуміти керівники держави які роблять вигляд що нічого не сталось, а ворог тим часом творить геноцид.
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31.05.2025 11:19 Ответить
 
 