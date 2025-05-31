Последствия ночных ударов по Сумщине: горела ферма, погибли сотни животных, уничтожено десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж
Под массированной атакой РФ этой ночью находилась Тростянетчина Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Предварительно, враг ударил двумя ракетами и 13-ю БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям.
К счастью, обошлось без жертв.
Вследствие вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.
Также по данным ОВА, сегодня ночью армия РФ атаковала Роменский район ракетами и дронами.
Один из беспилотников попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. Пострадал водитель - ему оказали медицинскую помощь.
"Также 5 вражеских БПЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской громады. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна", - говорится в сообщении.
На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили ракетами по Недригайловской громаде Сумщины: ранен человек.
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Слава Україні!!
Мабудь за їх висновками немає нештатних ситуаційі все йде за планом
Тому в урядовому кварталі, такий параліч та панихида … Не до війни прутіна!!