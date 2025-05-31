Наслідки нічних ударів по Сумщині: горіла ферма, загинули сотні тварин, знищено десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж

Під масованою атакою РФ цієї ночі перебувала Тростянеччина Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, ворог вдарив двома ракетами та 13-ма БпЛА по сільськогосподарським підприємствам.

На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.





Також за даними ОВА, сьогодні вночі армія РФ атакувала Роменський район ракетами та дронами.

Один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій – йому надали медичну допомогу.

"Також 5 ворожих БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 33 населені пункти, є загиблі та поранені

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.







Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини: поранено людину.