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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Наслідки нічних ударів по Сумщині: горіла ферма, загинули сотні тварин, знищено десятки тонн зерна. ФОТОрепортаж

Під масованою атакою РФ цієї ночі перебувала Тростянеччина Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, ворог вдарив двома ракетами та 13-ма БпЛА по сільськогосподарським підприємствам.

На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.

наслідки обстрілів Сумщини
наслідки обстрілів Сумщини

Також за даними ОВА, сьогодні вночі армія РФ атакувала Роменський район ракетами та дронами.

Один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій – йому надали медичну допомогу.

"Також 5 ворожих БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 33 населені пункти, є загиблі та поранені

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.

наслідки обстрілів Сумщини
наслідки обстрілів Сумщини
наслідки обстрілів Сумщини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини: поранено людину.

Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831) Тростянець (36) Охтирський район (17) Роменський район (6) Недригайлів (1)


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Кожен кацап це кон4ене падло та живодер.
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31.05.2025 10:42 Відповісти
Смерть московітам та їх прутіну! Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з мудрим РНБОУ, мабуть, десь глибоко, затурбовані та тихо їдять Мівіну, руки трясуться, запарену абдристович у підвалі!!
Слава Україні!!
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31.05.2025 10:51 Відповісти
Щось давно рнбо взагалі не чутно.
Мабудь за їх висновками немає нештатних ситуаційі все йде за планом
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31.05.2025 10:56 Відповісти
РНБОУ, все залучено до «організації поховання» портнова, бо там, в Іспанії, стільки інформації потекло про людей з України….
Тому в урядовому кварталі, такий параліч та панихида … Не до війни прутіна!!
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31.05.2025 11:04 Відповісти
А воно в нас ще є?
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31.05.2025 11:08 Відповісти
Тут самміт намічається з фуршетом на Заході, там шукай нашого Бонопартія. Суми собі і Суми. Просирський розрулить. Або ні. Делов-то.
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31.05.2025 11:09 Відповісти
 
 