Росіяни атакували в Тростянці трьома "Шахедами" підприємство, яке не працює. ФОТОрепортаж

Армія РФ вдарила трьома "Шахедами" по непрацючому підприємству в місті Тростянець Сумської області.

Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова атака росіян по Тростянцю. Три шахеди сьогодні в ночі завдали удар по Тростянцю. Ціллю росіян було непрацююче підприємство на території міста", - ідеться в повідомленні

Обстрілом пошкоджено дві будівлі підприємства та кілька поруч розміщених будівель, де від вибухової хвилі та осколків побиті вікна

"На щастя, постраждалих та загиблих немає!", - уточнив Бова.

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Також він додав, що всі служби спрацювали оперативно. ДСНС вчасно погасило пожежу.







"Прохання до всіх жителів зберігати максимально спокій та при повітряній тривозі переходити в укриття чи більш захищене приміщення Ворог казиться, але ми витримаємо! Україна переможе! Підтримуйте ЗСУ!", - звернувся Бова до громадян.