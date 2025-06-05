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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Росіяни атакували в Тростянці трьома "Шахедами" підприємство, яке не працює. ФОТОрепортаж

Армія РФ вдарила трьома "Шахедами" по непрацючому підприємству в місті Тростянець Сумської області.

Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова атака росіян по Тростянцю. Три шахеди сьогодні в ночі завдали удар по Тростянцю. Ціллю росіян було непрацююче підприємство на території міста", - ідеться в повідомленні

Обстрілом пошкоджено дві будівлі підприємства та кілька поруч розміщених будівель, де від вибухової хвилі та осколків побиті вікна

"На щастя, постраждалих та загиблих немає!", - уточнив Бова.

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Також він додав, що всі служби спрацювали оперативно. ДСНС вчасно погасило пожежу.

Тростянець, Сумщина 5.06.2025
Тростянець, Сумщина 5.06.2025
Тростянець, Сумщина 5.06.2025

"Прохання до всіх жителів зберігати максимально спокій та при повітряній тривозі переходити в укриття чи більш захищене приміщення Ворог казиться, але ми витримаємо! Україна переможе! Підтримуйте ЗСУ!", - звернувся Бова до громадян.

Автор: 

підприємство (236) Сумська область (3871) Тростянець (38) Шахед (1160) Охтирський район (18)


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Розкажіть де працює,вони і туди пустять,ніби сказати працювало збитки на мільйони,дебіли !
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05.06.2025 14:56 Відповісти
 
 