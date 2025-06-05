Росіяни атакували в Тростянці трьома "Шахедами" підприємство, яке не працює. ФОТОрепортаж
Армія РФ вдарила трьома "Шахедами" по непрацючому підприємству в місті Тростянець Сумської області.
Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова атака росіян по Тростянцю. Три шахеди сьогодні в ночі завдали удар по Тростянцю. Ціллю росіян було непрацююче підприємство на території міста", - ідеться в повідомленні
Обстрілом пошкоджено дві будівлі підприємства та кілька поруч розміщених будівель, де від вибухової хвилі та осколків побиті вікна
"На щастя, постраждалих та загиблих немає!", - уточнив Бова.
Також він додав, що всі служби спрацювали оперативно. ДСНС вчасно погасило пожежу.
"Прохання до всіх жителів зберігати максимально спокій та при повітряній тривозі переходити в укриття чи більш захищене приміщення Ворог казиться, але ми витримаємо! Україна переможе! Підтримуйте ЗСУ!", - звернувся Бова до громадян.
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