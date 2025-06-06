Беспилотники атаковали завод в Тамбовской области, производящий высокотехнологичное оборудование для ракетной и авиационной техники. ФОТО

В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что атака на завод была осуществлена дронами в 2:15 по местному времени. По информации местных, завод "Прогресс" был поражен, предположительно, одним беспилотником. Сообщается о поражении центрального цеха, после чего, как заявляют местные, обвалилась крыша.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Есть пострадавшие. Пожарные перекрыли движение в сторону завода и пытаются справиться с огнем.

Местные власти пока хранят молчание, однако не исключено, что утром появится заявление о сбитом дроне и "незначительном" возгорании на месте его падения.

Известно, что завод "Прогресс" производит высокотехнологичное оборудование для систем управления ракетной и авиационной техники. Также он выпускает электротехническую продукцию для гражданского сектора, а также оборудование для нефте- и газопроводов.

Продукция "Прогресса" используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с российским ВПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке на аэродром Миллерово в Ростовской области