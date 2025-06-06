РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12282 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
4 352 12

Беспилотники атаковали завод в Тамбовской области, производящий высокотехнологичное оборудование для ракетной и авиационной техники. ФОТО

В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что атака на завод была осуществлена дронами в 2:15 по местному времени. По информации местных, завод "Прогресс" был поражен, предположительно, одним беспилотником. Сообщается о поражении центрального цеха, после чего, как заявляют местные, обвалилась крыша.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Есть пострадавшие. Пожарные перекрыли движение в сторону завода и пытаются справиться с огнем.

Местные власти пока хранят молчание, однако не исключено, что утром появится заявление о сбитом дроне и "незначительном" возгорании на месте его падения.

Известно, что завод "Прогресс" производит высокотехнологичное оборудование для систем управления ракетной и авиационной техники. Также он выпускает электротехническую продукцию для гражданского сектора, а также оборудование для нефте- и газопроводов.

Продукция "Прогресса" используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с российским ВПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке на аэродром Миллерово в Ростовской области

Мичуринск

Автор: 

беспилотник (3762) Удары по РФ (354)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Головний дебіл з США.... Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових заводах... Тварюка...
показать весь комментарий
06.06.2025 07:30 Ответить
+4
показать весь комментарий
06.06.2025 09:20 Ответить
+2
местные зрадойобы тебе и не такие сказки расскажут и будут плакаться за лиху долю,у них траур до сих пор от того сколько тушек загасили дронали на аеродромах.
показать весь комментарий
06.06.2025 09:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головний дебіл з США.... Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових заводах... Тварюка...
показать весь комментарий
06.06.2025 07:30 Ответить
Та нах того придурка!

От цікавіше:
«Зазначається, що атака на завод була здійснена дронами о 2:15 за місцевим часом. За інформацією місцевих, завод "Прогрес" був вражений, імовірно, одним безпілотником. Повідомляється про ураження центрального цеху, після чого, як заявляють місцеві, обвалився дах.
показать весь комментарий
06.06.2025 08:45 Ответить
😍
показать весь комментарий
06.06.2025 07:31 Ответить
То кватирки горять.
Хіба може 3-кг дрончик щось більше зробити?
показать весь комментарий
06.06.2025 08:59 Ответить
местные зрадойобы тебе и не такие сказки расскажут и будут плакаться за лиху долю,у них траур до сих пор от того сколько тушек загасили дронали на аеродромах.
показать весь комментарий
06.06.2025 09:04 Ответить
Я вже "поздоровив" двоюрідного цапобрата: "З доставкою СВО на твою вулицю і в твій дім!"
показать весь комментарий
06.06.2025 09:14 Ответить
Не ти один... Племінник дружини "отримав поздоровлення" ще в 2022-му... Саме цікаве - у 2016-му я казав дружині: "Передай брату, щоб не пускали сина в Україну. Не приведи господь - зіткнемся там... Я ж під каскою риси родича вгадувать не буду...". Так от - родичі "клялися", що він не служить! А в 2022-му, через Інтернет, довідалися, що його повернули в армію ще в 2020-му. І влітку 2022-го став "героєм СВО". Отримав "геройское ранение", "в баю с бандеравцами"....
показать весь комментарий
06.06.2025 09:28 Ответить
Цей цивіл... З ним, його і однією сестрою ще можна з горем пополам спілкуватися. У мене їх на московії більше десятка (з моєю мамою було дев'ятеро у сім'ї). У 19 році один з "родичів" росгвардієць, зловив головою кулю снайпера десь під Широкіно...
показать весь комментарий
06.06.2025 10:08 Ответить
Мене трохи "бог милував"... Шурин з сім"єю, і сестра двоюрідна, з своєю сім"єю... Дядько "за голову береться" - зять і його син, у МО Росії, а а син з внуком воюють в ЗСУ...
показать весь комментарий
06.06.2025 10:19 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 09:20 Ответить
Та нехай звикають до візитів Бабовнятка, скоро на рашці у всіх "криша" поїде...до речі на німецький це також дах...
показать весь комментарий
06.06.2025 09:45 Ответить
Цікаво, а після "повторного всплеска" "хлопкі" були?
показать весь комментарий
06.06.2025 10:48 Ответить
 
 