Беспилотники атаковали завод в Тамбовской области, производящий высокотехнологичное оборудование для ракетной и авиационной техники. ФОТО
В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Отмечается, что атака на завод была осуществлена дронами в 2:15 по местному времени. По информации местных, завод "Прогресс" был поражен, предположительно, одним беспилотником. Сообщается о поражении центрального цеха, после чего, как заявляют местные, обвалилась крыша.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Есть пострадавшие. Пожарные перекрыли движение в сторону завода и пытаются справиться с огнем.
Местные власти пока хранят молчание, однако не исключено, что утром появится заявление о сбитом дроне и "незначительном" возгорании на месте его падения.
Известно, что завод "Прогресс" производит высокотехнологичное оборудование для систем управления ракетной и авиационной техники. Также он выпускает электротехническую продукцию для гражданского сектора, а также оборудование для нефте- и газопроводов.
Продукция "Прогресса" используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с российским ВПК.
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От цікавіше:
«Зазначається, що атака на завод була здійснена дронами о 2:15 за місцевим часом. За інформацією місцевих, завод "Прогрес" був вражений, імовірно, одним безпілотником. Повідомляється про ураження центрального цеху, після чого, як заявляють місцеві, обвалився дах.
Хіба може 3-кг дрончик щось більше зробити?