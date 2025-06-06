УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12309 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
2 520 2

Безпілотники атакували завод у Тамбовській області, який виробляє високотехнологічне обладнання для ракетної та авіаційної техніки. ФОТО

У ніч на 6 червня українські безпілотники  атакували завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що атака на завод була здійснена дронами о 2:15 за місцевим часом.  За інформацією місцевих, завод "Прогрес" був вражений, імовірно, одним безпілотником. Повідомляється про ураження центрального цеху, після чого, як заявляють місцеві, обвалився дах.

На місці події працюють співробітники МНС. Є постраждалі. Пожежники перекрили рух у бік заводу і намагаються впоратися з вогнем.

Місцева влада поки що зберігає мовчання, проте не виключено, що вранці з'явиться заява про збитий дрон і "незначне" загоряння на місці його падіння.

Відомо, що завод "Прогрес" виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління ракетної та авіаційної техніки. Також він випускає електротехнічну продукцію для цивільного сектора, а також обладнання для нафто- і газопроводів.

Продукція "Прогресу" використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації. Завод активно співпрацює з російським ВПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області

Мічурінськ

Автор: 

безпілотник (4333) Удари по РФ (356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головний дебіл з США.... Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових заводах... Тварюка...
показати весь коментар
06.06.2025 07:30 Відповісти
😍
показати весь коментар
06.06.2025 07:31 Відповісти
 
 