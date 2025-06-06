Безпілотники атакували завод у Тамбовській області, який виробляє високотехнологічне обладнання для ракетної та авіаційної техніки. ФОТО

У ніч на 6 червня українські безпілотники атакували завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що атака на завод була здійснена дронами о 2:15 за місцевим часом. За інформацією місцевих, завод "Прогрес" був вражений, імовірно, одним безпілотником. Повідомляється про ураження центрального цеху, після чого, як заявляють місцеві, обвалився дах.

На місці події працюють співробітники МНС. Є постраждалі. Пожежники перекрили рух у бік заводу і намагаються впоратися з вогнем.

Місцева влада поки що зберігає мовчання, проте не виключено, що вранці з'явиться заява про збитий дрон і "незначне" загоряння на місці його падіння.

Відомо, що завод "Прогрес" виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління ракетної та авіаційної техніки. Також він випускає електротехнічну продукцію для цивільного сектора, а також обладнання для нафто- і газопроводів.

Продукція "Прогресу" використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації. Завод активно співпрацює з російським ВПК.

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