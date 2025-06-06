Россияне атаковали с дрона "скорую" на Херсонщине: двое медиков получили ранения. ФОТО

6 июня российские захватчики атаковали с дрона карету "скорой" в Белозерской громаде Херсонской области. Пострадали медики.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу.

Смотрите также: Рашисты атаковали дроном авто скорой на Херсонщине. ФОТОрепортаж