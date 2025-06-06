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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Россияне атаковали с дрона "скорую" на Херсонщине: двое медиков получили ранения. ФОТО

6 июня российские захватчики атаковали с дрона карету "скорой" в Белозерской громаде Херсонской области. Пострадали медики.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу.

скорая

скорая

Смотрите также: Рашисты атаковали дроном авто скорой на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27820) скорая (367) Херсонская область (4890) Херсонский район (354) Белозерка (45)


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резвяться лапотні...
іноді сама собою виникає думка,
а може і Україні не тільки по кацапнявих нафтобазах?
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06.06.2025 22:40 Ответить
буба, де фортифікації на сумщіні? - гетьман ти наш шашличний
з припаяним зайвим ланцюжком на гетьманському цепу?
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06.06.2025 22:52 Ответить
ти ж, падлюка, перевіряв і сказав що все *******?
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06.06.2025 22:54 Ответить
хто би не був наступним Президентом України - відпаяй тей 95й клованський ланцюжок...
і шо б і сліда не було від того зелення.
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06.06.2025 23:06 Ответить
 
 