Россияне атаковали с дрона "скорую" на Херсонщине: двое медиков получили ранения. ФОТО
6 июня российские захватчики атаковали с дрона карету "скорой" в Белозерской громаде Херсонской области. Пострадали медики.
Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии", - рассказали в ОВА.
Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу.
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іноді сама собою виникає думка,
а може і Україні не тільки по кацапнявих нафтобазах?
з припаяним зайвим ланцюжком на гетьманському цепу?
і шо б і сліда не було від того зелення.