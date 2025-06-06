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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Росіяни атакували з дрона швидку на Херсонщині: двоє медиків зазнали поранень. ФОТО

6 червня російські загарбники атакувала з дрона карету "швидкої" в Білозерській громаді Херсонської області. Постраждали медики.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. У них - вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", - розповіли в ОВА.

Зазначається, що обох потерпілих доправили в лікарню.

швидка

швидка

Дивіться також: Рашисти атакували дроном авто швидкої на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29181) швидка (267) Херсонська область (5879) Херсонський район (361) Білозерка (45)


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резвяться лапотні...
іноді сама собою виникає думка,
а може і Україні не тільки по кацапнявих нафтобазах?
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06.06.2025 22:40 Відповісти
буба, де фортифікації на сумщіні? - гетьман ти наш шашличний
з припаяним зайвим ланцюжком на гетьманському цепу?
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06.06.2025 22:52 Відповісти
ти ж, падлюка, перевіряв і сказав що все *******?
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06.06.2025 22:54 Відповісти
хто би не був наступним Президентом України - відпаяй тей 95й клованський ланцюжок...
і шо б і сліда не було від того зелення.
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06.06.2025 23:06 Відповісти
Україна вистоїть від кацапні.
від зеленні? - не впевнений...
все шо кацапня не добьє? - зелені розкрадуть і ********...
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06.06.2025 23:38 Відповісти
 
 