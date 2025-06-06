Росіяни атакували з дрона швидку на Херсонщині: двоє медиків зазнали поранень. ФОТО

6 червня російські загарбники атакувала з дрона карету "швидкої" в Білозерській громаді Херсонської області. Постраждали медики.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. У них - вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", - розповіли в ОВА.

Зазначається, що обох потерпілих доправили в лікарню.

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