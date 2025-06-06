Росіяни атакували з дрона швидку на Херсонщині: двоє медиків зазнали поранень. ФОТО
6 червня російські загарбники атакувала з дрона карету "швидкої" в Білозерській громаді Херсонської області. Постраждали медики.
Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. У них - вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", - розповіли в ОВА.
Зазначається, що обох потерпілих доправили в лікарню.
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іноді сама собою виникає думка,
а може і Україні не тільки по кацапнявих нафтобазах?
з припаяним зайвим ланцюжком на гетьманському цепу?
і шо б і сліда не було від того зелення.
від зеленні? - не впевнений...
все шо кацапня не добьє? - зелені розкрадуть і ********...