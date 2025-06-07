Сутки на Донетчине: два человека погибли, еще 9 получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские вооруженные формирования нанесли смертельные удары по населенным пунктам Донецкой области. Жертвами атак стали жители четырех районов области

Покровский район

Мирноград пережил 6 обстрелов авиабомбами, дронами и артиллерией. Россияне убили гражданского человека, еще пятерых ранили. Повреждены 12 многоквартирных домов и частный дом.

6 июня около 13:45 россияне обстреляли с помощью БПЛА "Молния" Родинское, в результате чего повреждены жилой дом и торговые павильоны. Информация о пострадавших не поступала.

В 17:00 враг нанес удар по западной части Покровска, в результате которого ранен один человек, поврежден частный жилой дом. Около 21:00 произошел очередной обстрел Родинского, в результате чего загорелся легковой автомобиль. Без пострадавших.

Сегодня, 7 июня, около 04:24 утра в результате обстрела (предварительно БПЛА, тип устанавливается) повреждена кровля здания пожарно-спасательной части ГСЧС в Родинском. Предварительно, личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена.

В результате российской атаки на Белицкое поврежден многоквартирный дом.

В Новом Донбассе Добропольской громады ранен 1 человек, повреждено авто.

Краматорский район

В Лимане повреждено авто, в Шандриголовом - дом. В Александровской ТГ повреждены ангар в Очеретино; 3 склада и 2 дома в Михайловке; ферма в Золотых Прудах; 7 домов в Староварваровке; 8 домов в Новостепановке.

В Дружковке беспилотник попал по предприятию, в Кондратовке - в гражданское авто, обошлось без пострадавших. В Николайполье повреждены 2 частных дома.

Есть раненый в Константиновке, которая получила 9 ударов, из них три бомбовых. Повреждены 1 многоквартирный и 13 частных домов, автомобиль.

По Славянску враг ударил из РСЗО "Торнадо-С" - повредил 8 многоквартирных домов, учебное заведение, 7 гражданских авто.

В Рубцах в результате попадания бомбы "КАБ-250" повреждены частный дом и три хозяйственные постройки. В Громовой Балке Александровской ТГ дроны повредили 4 частных дома и гараж; в Сергеевке Андреевской ТГ - 2 частных дома, хозяйственную постройку и автомобиль.

Бахмутский район

В Сиверске ранен 1 человек, повреждены 4 дома.

Волновахский район

Комар оккупанты накрыли из РСЗО "Ураган" - погиб мирный житель.

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