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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: два человека погибли, еще 9 получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские вооруженные формирования нанесли смертельные удары по населенным пунктам Донецкой области. Жертвами атак стали жители четырех районов области

Покровский район

Мирноград пережил 6 обстрелов авиабомбами, дронами и артиллерией. Россияне убили гражданского человека, еще пятерых ранили. Повреждены 12 многоквартирных домов и частный дом.

6 июня около 13:45 россияне обстреляли с помощью БПЛА "Молния" Родинское, в результате чего повреждены жилой дом и торговые павильоны. Информация о пострадавших не поступала.

В 17:00 враг нанес удар по западной части Покровска, в результате которого ранен один человек, поврежден частный жилой дом. Около 21:00 произошел очередной обстрел Родинского, в результате чего загорелся легковой автомобиль. Без пострадавших.

Сегодня, 7 июня, около 04:24 утра в результате обстрела (предварительно БПЛА, тип устанавливается) повреждена кровля здания пожарно-спасательной части ГСЧС в Родинском. Предварительно, личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена.

В результате российской атаки на Белицкое поврежден многоквартирный дом.

В Новом Донбассе Добропольской громады ранен 1 человек, повреждено авто.

Краматорский район

В Лимане повреждено авто, в Шандриголовом - дом. В Александровской ТГ повреждены ангар в Очеретино; 3 склада и 2 дома в Михайловке; ферма в Золотых Прудах; 7 домов в Староварваровке; 8 домов в Новостепановке.

В Дружковке беспилотник попал по предприятию, в Кондратовке - в гражданское авто, обошлось без пострадавших. В Николайполье повреждены 2 частных дома.

Есть раненый в Константиновке, которая получила 9 ударов, из них три бомбовых. Повреждены 1 многоквартирный и 13 частных домов, автомобиль.

По Славянску враг ударил из РСЗО "Торнадо-С" - повредил 8 многоквартирных домов, учебное заведение, 7 гражданских авто.

В Рубцах в результате попадания бомбы "КАБ-250" повреждены частный дом и три хозяйственные постройки. В Громовой Балке Александровской ТГ дроны повредили 4 частных дома и гараж; в Сергеевке Андреевской ТГ - 2 частных дома, хозяйственную постройку и автомобиль.

Бахмутский район

В Сиверске ранен 1 человек, повреждены 4 дома.

Волновахский район

Комар оккупанты накрыли из РСЗО "Ураган" - погиб мирный житель.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

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Автор: 

обстрел (27860) Донецкая область (9991) Покровск (640) Мирноград (80) Бахмутский район (482) Волновахский район (278) Краматорский район (362) Покровский район (686) Северск (112) Дружковка (24) Кондратовка (2) Николайполье (5) Константиновка (1798) Рубцы (2) Громовая Балка (1) Новый Донбасс (1) Родинское (31) Комар (7) Сергеевка (1) Лиман (67) Белицкое (20)


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Суки!!! У Комарі стояли під-час "Контрнаступу". Шикарне грецьке поселення :'-(
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07.06.2025 10:58 Ответить
Это гребаное Очеретино до сих пор аукается Украине.Там теперь у московитов плацдарм и Хаб и Зона РЛС.Вот что значит просрать стратегический населенный пункт
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07.06.2025 11:50 Ответить
 
 