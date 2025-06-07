Доба на Донеччині: дві людини загинули, ще 9 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські збройні формування завдали смертельних ударів по населених пунктах Донеччини. Жертвами атак стали жителі чотирьох районів області.

Покровський район

Мирноград пережив 6 обстрілів авіабомбами, дронами та артилерією. Росіяни вбили цивільну особу, ще п’ятьох поранили. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і приватну оселю.

6 червня близько 13:45 росіяни обстріляли за допомогою БПЛА "Молнія" Родинське, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та торговельні павільйони. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 17:00 ворог завдав удару по західній частині Покровська, в результаті якого поранено одну людину, пошкоджено приватний житловий будинок. Близько 21:00 стався черговий обстріл Родинського, внаслідок чого зайнявся легковий автомобіль. Без постраждалих.

Сьогодні, 7 червня, близько 04:24 ранку внаслідок обстрілу (попередньо БпЛА, тип встановлюється) пошкоджено покрівлю будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС у Родинському. Попередньо, особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.

Внаслідок російської атаки на Білицьке пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 1 людину, пошкоджено авто.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено авто, у Шандриголовому - будинок. В Олександрівській ТГ пошкоджено ангар в Очеретиному; 3 склади і 2 будинки у Михайлівці; ферму в Золотих Прудах; 7 будинків у Староварварівці; 8 будинків у Новостепанівці.

У Дружківці безпілотник поцілив по підприємству, в Кіндратівці – у цивільне авто, обійшлося без постраждалих. У Миколайпіллі пошкоджено 2 приватних будинки.

Є поранений у Костянтинівці, яка зазнала 9 ударів, з них три бомбових. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 13 приватних будинків, автомобіль.

По Слов’янську ворог вдарив з РСЗВ "Торнадо-С" – пошкодив 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 7 цивільних авто.

У Рубцях внаслідок влучання бомби "КАБ-250" пошкоджено приватний будинок і три господарські споруди. У Громовій Балці Олександрівської ТГ дрони пошкодили 4 приватні оселі й гараж; у Сергіївці Андріївської ТГ – 2 приватні будинки, господарську споруду та автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 4 будинки.

Волноваський район

Комар окупанти накрили з РСЗВ "Ураган" – загинув мирний житель.

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