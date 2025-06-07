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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: дві людини загинули, ще 9 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські збройні формування завдали смертельних ударів по населених пунктах Донеччини. Жертвами атак стали жителі чотирьох районів області.

Покровський район

Мирноград пережив 6 обстрілів авіабомбами, дронами та артилерією. Росіяни вбили цивільну особу, ще п’ятьох поранили. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і приватну оселю.

6 червня близько 13:45 росіяни обстріляли за допомогою БПЛА "Молнія"  Родинське, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та торговельні павільйони. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 17:00 ворог завдав удару по західній частині Покровська, в результаті якого поранено одну людину, пошкоджено приватний житловий будинок. Близько 21:00 стався черговий обстріл Родинського, внаслідок чого зайнявся легковий автомобіль. Без постраждалих.

Сьогодні, 7 червня, близько 04:24 ранку внаслідок обстрілу (попередньо БпЛА, тип встановлюється) пошкоджено покрівлю будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС у  Родинському. Попередньо, особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.

Внаслідок російської атаки на Білицьке пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 1 людину, пошкоджено авто.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено авто, у Шандриголовому - будинок.  В Олександрівській ТГ пошкоджено ангар в Очеретиному; 3 склади і 2 будинки у Михайлівці; ферму в Золотих Прудах; 7 будинків у Староварварівці; 8 будинків у Новостепанівці.

У Дружківці безпілотник поцілив по підприємству, в Кіндратівці – у цивільне авто, обійшлося без постраждалих. У Миколайпіллі пошкоджено 2 приватних будинки.

Є поранений у Костянтинівці, яка зазнала 9 ударів, з них три бомбових. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 13 приватних будинків, автомобіль.

По Слов’янську ворог вдарив з РСЗВ "Торнадо-С" – пошкодив 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 7 цивільних авто.

У Рубцях внаслідок влучання бомби "КАБ-250" пошкоджено приватний будинок і три господарські споруди. У Громовій Балці Олександрівської ТГ дрони пошкодили 4 приватні оселі й гараж; у Сергіївці Андріївської ТГ – 2 приватні будинки, господарську споруду та автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 4 будинки.

Волноваський район

Комар окупанти накрили з РСЗВ "Ураган" – загинув мирний житель.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

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Автор: 

обстріл (29181) Донецька область (8806) Покровськ (672) Мирноград (81) Бахмутський район (487) Волноваський район (277) Краматорський район (367) Покровський район (696) Сіверськ (112) Дружківка (24) Кіндратівка (2) Миколайпілля (6) Костянтинівка (332) Рубці (2) Громова Балка (1) Новий Донбас (1) Родинське (31) Комар (7) Сергіївка (2) Лиман (67) Білицьке (20)


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Суки!!! У Комарі стояли під-час "Контрнаступу". Шикарне грецьке поселення :'-(
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07.06.2025 10:58 Відповісти
Это гребаное Очеретино до сих пор аукается Украине.Там теперь у московитов плацдарм и Хаб и Зона РЛС.Вот что значит просрать стратегический населенный пункт
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07.06.2025 11:50 Відповісти
 
 