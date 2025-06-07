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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Враг обстрелял Донетчину: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО

3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Яблоневке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждена хозяйственная постройка.

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"Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады", - информирует Филашкин.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области

Автор: 

обстрел (27860) Донецкая область (9991) Покровск (641) Краматорский район (362) Покровский район (686) Яблоновка (10) Константиновка (1798)


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07.06.2025 15:18 Ответить
 
 