Враг обстрелял Донетчину: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО

3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Яблоневке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждена хозяйственная постройка.

Читайте также: Сутки на Донетчине: два человека погибли, еще 9 получили ранения. ФОТОрепортаж

"Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады", - информирует Филашкин.





