Враг обстрелял Донетчину: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО
3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Яблоневке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке.
Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждена хозяйственная постройка.
"Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады", - информирует Филашкин.
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Чайка Київ
показать весь комментарий07.06.2025 15:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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