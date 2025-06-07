Ворог обстріляв Донеччину: 3 людини загинули, є поранені. ФОТО
3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще одна загибла - у Костянтинівці.
Поранення дітав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.
"Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади", - інформує Філашкін.
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показати весь коментар07.06.2025 15:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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