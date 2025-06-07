Ворог обстріляв Донеччину: 3 людини загинули, є поранені. ФОТО

3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще одна загибла - у Костянтинівці.

Поранення дітав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

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"Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади", - інформує Філашкін.





