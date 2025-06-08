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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 996 150 человек (+1120 за сутки), 414 самолетов, 10 911 танков, 28 892 артсистемы, 22 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 996 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 996150 (+1120) человек,

танков - 10911 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 22748 (+11) ед,

артиллерийских систем - 28892 (+42) ед,

РСЗО - 1410 (+0) ед,

средства ППО - 1183 (+2) ед,

самолетов - 414 (+1) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39651 (+158),

крылатые ракеты - 3315 (+7),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51225 (+146) ед,

специальная техника - 3911 (+3)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) ликвидация (3698) уничтожение (7258)


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Топ комментарии
+19
Минув 4127 день москальсько-української війни.
211!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО файно. Порадував пєпєлац.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 996 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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08.06.2025 08:04 Ответить
+12
Молодці! Поїзда мабуть сюди ще не порахували...
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08.06.2025 07:49 Ответить
+11
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08.06.2025 08:05 Ответить
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Молодці! Поїзда мабуть сюди ще не порахували...
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08.06.2025 07:49 Ответить
То що, на неділі будемо 1млн. святкувати...!?
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08.06.2025 07:52 Ответить
"Неділя" - це в слов'янських мовах день, коли нічого не роблять. Лише у москалів це сім днів, які, без паузи, переходять у неступну "нєдєлю". Візьми це до уваги!
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08.06.2025 10:42 Ответить
Сємь пятниц на нєдєлю..але п'ятниця це з ісламсько традиції вихідний...шо вказує на "слрвянське" походження кацапів
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08.06.2025 11:04 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.06.2025 08:02 Ответить
Минув 4127 день москальсько-української війни.
211!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО файно. Порадував пєпєлац.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 996 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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08.06.2025 08:04 Ответить
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08.06.2025 08:05 Ответить
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08.06.2025 08:05 Ответить
Скоро мульйон.
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08.06.2025 08:05 Ответить
путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив кадрову російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись.
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08.06.2025 08:23 Ответить
Він замаскований імператорський чиновник імперії Сі..звільняє землі сибіру для людей імператора
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08.06.2025 09:12 Ответить
То це ЦРУ ратицями ***** повбивало сотні тисяч українців в перетворило на попіл міста і села? Довбень..
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08.06.2025 10:13 Ответить
Хто хоче стати мільйонером 😉
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08.06.2025 09:11 Ответить
От чому вони так спішать на штурм,кожен мріє стати мільйонником,тому спішить здохнути.А якщо не вбили,то стріляються самі
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08.06.2025 10:09 Ответить
Главний приз КАМАЗ🤣
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08.06.2025 10:41 Ответить
даёшь миллион к дню расии
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08.06.2025 09:39 Ответить
Пишуть про ",Павутину-2":

https://pbs.twimg.com/media/Gs3SG_hW4AAHNf5?format=jpg&name=medium https://pbs.twimg.com/media/Gs3SG_hW4AAHNf5?format=jpg&name=medium https://pbs.twimg.com/media/Gs3SG_hW4AAHNf5?format=jpg&name=medium
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08.06.2025 09:41 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/Gs3JStvXkAA134Y?format=jpg&name=small
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08.06.2025 09:42 Ответить
а де ешелон зі знищеною касапською бронею?
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08.06.2025 09:59 Ответить
Вчора був. 15 танків і 50 ббм в ранковому звіті хіба нікого не здивували?
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08.06.2025 10:02 Ответить
нехай.
Але, можливо, розтягують "на уточненнях".
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08.06.2025 10:04 Ответить
А на ху...лостані пишуть більш позитивно - близько 996 150 білих лад отримали москальки сім'ї
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08.06.2025 10:01 Ответить
а СУшка таки появилась...
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08.06.2025 10:03 Ответить
І літачок!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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08.06.2025 10:28 Ответить
Не забудьте привітати на день оркостану знайомих мокшів з цифрою 1 000 000 !
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08.06.2025 10:33 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.06.2025 10:47 Ответить
ещё чуть чуть и миллион дохлых рашистов!
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08.06.2025 10:56 Ответить
 
 