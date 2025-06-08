Общие боевые потери РФ с начала войны - около 996 150 человек (+1120 за сутки), 414 самолетов, 10 911 танков, 28 892 артсистемы, 22 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 996 150 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 996150 (+1120) человек,
танков - 10911 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 22748 (+11) ед,
артиллерийских систем - 28892 (+42) ед,
РСЗО - 1410 (+0) ед,
средства ППО - 1183 (+2) ед,
самолетов - 414 (+1) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 39651 (+158),
крылатые ракеты - 3315 (+7),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 51225 (+146) ед,
специальная техника - 3911 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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211!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО файно. Порадував пєпєлац.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 996 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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Але, можливо, розтягують "на уточненнях".
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦