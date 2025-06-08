Общие боевые потери РФ с начала войны - около 996 150 человек (+1120 за сутки), 414 самолетов, 10 911 танков, 28 892 артсистемы, 22 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 996 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 996150 (+1120) человек,

танков - 10911 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 22748 (+11) ед,

артиллерийских систем - 28892 (+42) ед,

РСЗО - 1410 (+0) ед,

средства ППО - 1183 (+2) ед,

самолетов - 414 (+1) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39651 (+158),

крылатые ракеты - 3315 (+7),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51225 (+146) ед,

специальная техника - 3911 (+3)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.