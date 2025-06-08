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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 996 150 осіб (+1120 за добу), 414 літаків, 10 911 танків, 28 892 артсистеми, 22 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 996 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 996150 (+1120) осіб,

танків - 10911 (+7) од,

бойових броньованих машин - 22748 (+11) од,

артилерійських систем - 28892 (+42) од,

РСЗВ - 1410 (+0) од,

засоби ППО - 1183 (+2) од,

літаків - 414 (+1) од,

гелікоптерів - 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39651 (+158),

крилаті ракети - 3315 (+7),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 51225 (+146) од,

спеціальна техніка - 3911 (+3)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) знищення (7571)


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Молодці! Поїзда мабуть сюди ще не порахували...
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08.06.2025 07:49 Відповісти
То що, на неділі будемо 1млн. святкувати...!?
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08.06.2025 07:52 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.06.2025 08:02 Відповісти
Минув 4127 день москальсько-української війни.
211!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО файно. Порадував пєпєлац.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 996 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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08.06.2025 08:04 Відповісти
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08.06.2025 08:05 Відповісти
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08.06.2025 08:05 Відповісти
Скоро мульйон.
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08.06.2025 08:05 Відповісти
путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив кадрову російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись.
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08.06.2025 08:23 Відповісти
 
 