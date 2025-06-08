Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 996 150 осіб (+1120 за добу), 414 літаків, 10 911 танків, 28 892 артсистеми, 22 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 996 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 996150 (+1120) осіб,
танків - 10911 (+7) од,
бойових броньованих машин - 22748 (+11) од,
артилерійських систем - 28892 (+42) од,
РСЗВ - 1410 (+0) од,
засоби ППО - 1183 (+2) од,
літаків - 414 (+1) од,
гелікоптерів - 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39651 (+158),
крилаті ракети - 3315 (+7),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 51225 (+146) од,
спеціальна техніка - 3911 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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211!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО файно. Порадував пєпєлац.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 996 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.