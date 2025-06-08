РФ ударила дронами по Николаевской области: вспыхнул масштабный пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидируют масштабный пожар на Николаевщине, вызванный обстрелом войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром враг атаковал Константиновскую громаду.

В результате комбинированного удара возник пожар складского помещения, повреждена сельскохозяйственная техника.

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По состоянию на 07:45 пожар локализован на площади 2000 кв.м.

Информация о пострадавших не поступала.