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РФ ударила дронами по Николаевской области: вспыхнул масштабный пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидируют масштабный пожар на Николаевщине, вызванный обстрелом войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром враг атаковал Константиновскую громаду.
В результате комбинированного удара возник пожар складского помещения, повреждена сельскохозяйственная техника.
По состоянию на 07:45 пожар локализован на площади 2000 кв.м.
Информация о пострадавших не поступала.
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