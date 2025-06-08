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Новини Фото Обстріли Миколаївщини
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РФ ударила дронами по Миколаївщині: спалахнула масштабна пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Рятувальники наразі ліквідовують масштабну пожежу на Миколаївщині, спричинену обстрілом військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні зранку ворог атакував Костянтинівську громаду.

Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку.

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пожежа на миколаївщині після обстрілу
пожежа на миколаївщині після обстрілу
пожежа на миколаївщині після обстрілу
пожежа на миколаївщині після обстрілу
пожежа на миколаївщині після обстрілу

Станом на 07:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв.м.

Інформація про постраждалих не надходила.

Автор: 

Миколаївська область (2297) ДСНС (5160) Миколаївський район (77) Костянтинівка (1)


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