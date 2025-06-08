РФ ударила дронами по Миколаївщині: спалахнула масштабна пожежа на складі. ФОТОрепортаж
Рятувальники наразі ліквідовують масштабну пожежу на Миколаївщині, спричинену обстрілом військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, сьогодні зранку ворог атакував Костянтинівську громаду.
Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Станом на 07:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв.м.
Інформація про постраждалих не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль