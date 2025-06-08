Сутки в Донецкой области: под огнем три района, 4 человека погибли, 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 7 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранены 2 человека, повреждена хозяйственная постройка. В Ровно Мирноградской ТГ ранен человек. В Новоторецком Шаховской ТГ ранены 2 человека, повреждены дом и авто. В Шевченке Добропольской ТГ повреждена хозяйственная постройка.

Краматорский район

В Лимане разрушен дом. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Степановке Новодонецкой ТГ повреждены 5 складов. В Очеретино Александровской ТГ повреждено агропредприятие; в Высокополье - склад; в Новостепановке - дом, пострадали 2 человека. В Софиевке Дружковской ТГ поврежден дом. В Константиновке погиб 1 человек, повреждены многоэтажка, 16 частных домов и ЛЭП; в Иванополье повреждены 10 домов. В Яблоновке Ильиновской ТГ погибли 2 человека, повреждены 2 дома.

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Бахмутский район

В Северске погиб человек, повреждены 4 дома.















