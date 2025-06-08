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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под огнем три района, 4 человека погибли, 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 7 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранены 2 человека, повреждена хозяйственная постройка. В Ровно Мирноградской ТГ ранен человек. В Новоторецком Шаховской ТГ ранены 2 человека, повреждены дом и авто. В Шевченке Добропольской ТГ повреждена хозяйственная постройка.

Краматорский район

В Лимане разрушен дом. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Степановке Новодонецкой ТГ повреждены 5 складов. В Очеретино Александровской ТГ повреждено агропредприятие; в Высокополье - склад; в Новостепановке - дом, пострадали 2 человека. В Софиевке Дружковской ТГ поврежден дом. В Константиновке погиб 1 человек, повреждены многоэтажка, 16 частных домов и ЛЭП; в Иванополье повреждены 10 домов. В Яблоновке Ильиновской ТГ погибли 2 человека, повреждены 2 дома.

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Бахмутский район

В Северске погиб человек, повреждены 4 дома.

последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области
последствия обстрела Донецкой области

Автор: 

обстрел (27874) Донецкая область (9997) Покровск (641) Бахмутский район (485) Краматорский район (364) Покровский район (689) Северск (113) Константиновка (1801) Лиман (68)


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