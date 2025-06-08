Доба на Донеччині: під вогнем три райони, 4 людини загинули, 9 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 червня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено двох людей, пошкоджено господарчу споруду. У Рівному Мирноградської ТГ поранено людину. У Новоторецькому Шахівської ТГ поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто. У Шевченку Добропільської ТГ пошкоджено господарчу споруду.

Краматорський район

У Лимані зруйновано будинок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. У Степанівці Новодонецької ТГ пошкоджені 5 складів. В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено агропідприємство; у Високопіллі — склад; у Новостепанівці — будинок, постраждали 2 людини. У Софіївці Дружківської ТГ пошкоджено будинок. У Костянтинівці загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків і ЛЕП; в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків. У Яблунівці Іллінівської ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську загинула людина, пошкоджено 4 будинки.















