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Россияне обстреляли жилой сектор Никополя: ранен мужчина, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня российские войска обстреляли жилой сектор Никополя Днепропетровской области - ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Враг ударил по жилому сектору Никополя на Днепропетровщине...

Как отмечается, вследствие обстрела пострадал мужчина, который находился у себя во дворе. Чрезвычайники оказали раненому первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Обстрел Никополя 8 июня
Обстрел Никополя 8 июня
Обстрел Никополя 8 июня

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обстрел (27874) Никополь (1074) Днепропетровская область (4083) Никопольский район (267)


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