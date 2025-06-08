Россияне обстреляли жилой сектор Никополя: ранен мужчина, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня российские войска обстреляли жилой сектор Никополя Днепропетровской области - ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Враг ударил по жилому сектору Никополя на Днепропетровщине...

Как отмечается, вследствие обстрела пострадал мужчина, который находился у себя во дворе. Чрезвычайники оказали раненому первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.







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