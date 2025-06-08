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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни обстріляли житловий сектор Нікополя: поранено чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вдень 8 червня російські війська обстріляли житловий сектор Нікополя Дніпропетровської області - поранення дістав чоловік, його госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Ворог поцілив по житловому сектору Нікополя на Дніпропетровщині..

Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Надзвичайники надали пораненому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Обстріл Нікополя 8 червня
Обстріл Нікополя 8 червня
Обстріл Нікополя 8 червня

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Автор: 

обстріл (29195) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3865) Нікопольський район (270)


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