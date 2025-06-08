Росіяни обстріляли житловий сектор Нікополя: поранено чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вдень 8 червня російські війська обстріляли житловий сектор Нікополя Дніпропетровської області - поранення дістав чоловік, його госпіталізували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Ворог поцілив по житловому сектору Нікополя на Дніпропетровщині..
Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Надзвичайники надали пораненому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.
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