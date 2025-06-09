Россияне заявили о масштабном пожаре в Казани. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После длительной воздушной тревоги утром 9 июня в Казани возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Ночью в Татарстане в течение шести часов продолжалась воздушная тревога. Утром жители Казани сообщили в сети о мощном пожаре.

В местных пабликах начали появляться версии. Жители писали, что густой черный дым идет со стороны складов вооружения, а также об атаке на "Казанский государственный казенный пороховой завод". Местные сообщали, что "что-то взрывается".

Впоследствии в сети также появились кадры пожара в столице Республики Татарстан в районе железной дороги. На одном из видео его автор говорит, что горит склад лакокрасочных материалов.

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