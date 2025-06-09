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Новости Фото Пожар в России
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Россияне заявили о масштабном пожаре в Казани. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После длительной воздушной тревоги утром 9 июня в Казани возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Ночью в Татарстане в течение шести часов продолжалась воздушная тревога. Утром жители Казани сообщили в сети о мощном пожаре.

В местных пабликах начали появляться версии. Жители писали, что густой черный дым идет со стороны складов вооружения, а также об атаке на "Казанский государственный казенный пороховой завод". Местные сообщали, что "что-то взрывается".

Впоследствии в сети также появились кадры пожара в столице Республики Татарстан в районе железной дороги. На одном из видео его автор говорит, что горит склад лакокрасочных материалов.

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Казань
Казань
Казань
Казань
Казань

Автор: 

Казань (35) пожар (5974) россия (96200)


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Топ комментарии
+24
Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані

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09.06.2025 11:18 Ответить
+15
І це правильна пожежа у правильному казані!
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09.06.2025 11:23 Ответить
+11
...дивно - ніхто не бігає і не "суєтіцца"
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09.06.2025 11:13 Ответить
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Більше всього, то прутін готує майно, до здачі китайцям!! Перед ревізією…
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09.06.2025 11:12 Ответить
Ще не вечір, все буде.
Двіжуха !
Ляпота.
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09.06.2025 11:50 Ответить
...дивно - ніхто не бігає і не "суєтіцца"
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09.06.2025 11:13 Ответить
Звикають до двіжухи )
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09.06.2025 11:37 Ответить
пороховий завод підпалив ніхто інший як Порох
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09.06.2025 11:14 Ответить
🤣
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09.06.2025 12:05 Ответить
Там Пороха заводят.
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09.06.2025 12:14 Ответить
Хлопок, задимлєніє і патєрь нєт… Обломкі… У місцевих орків, празник з боярою, помянєм…
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09.06.2025 11:15 Ответить
Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані

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09.06.2025 11:18 Ответить
І це правильна пожежа у правильному казані!
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09.06.2025 11:23 Ответить
Треба щоб горіло не тільки в казані, а й в жопі кацапорилих.
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09.06.2025 11:54 Ответить
Хлопок запарили?)
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09.06.2025 13:18 Ответить
Гори, гори ясно щоби не погасло
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09.06.2025 11:29 Ответить
Так хіба то пожежа 😆
Так, трішки прикурили на складі пецджерів ))
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09.06.2025 11:34 Ответить
Свинособака знімає пожежу на телехфончік..Посадять свинособаку,або на "свєо" запруть у віці 70+...
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09.06.2025 11:35 Ответить
Курять там де заборонено,а воно зайнялись.Нє то вони самі собі.Колись татари москву палили,а тепер навпаки.Так що казань - то з кремля прилетіло.Дайте їм отвєткою.
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09.06.2025 11:37 Ответить
услышал как шуршит хлОпок, увидел лёгкую дЫмку, приятно потеплело и пахнет костерком
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09.06.2025 11:39 Ответить
там теріторія КПЗ величезна - виробництво рознесене на теріторії двісті гектарів, і ще складська теріторія у лісі гектарів триста, тому добре що потрапили так, що горить, але все ж було би краще, щоб вибухало.
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09.06.2025 11:39 Ответить
місце пожежі - 55°48'24.3"N 49°02'27.8"E
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09.06.2025 12:00 Ответить
Свободу Татарской народной республике, защитим украиноязычных Татарстана!
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09.06.2025 11:42 Ответить
Татарам надо отделятся от эрефии - тогда и гореть не будет....
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09.06.2025 11:43 Ответить
Казань добре пам'ятає Іоханаана Гроссмана.
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09.06.2025 11:48 Ответить
Судя по дыму - горит черная краска.
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09.06.2025 12:12 Ответить
 
 