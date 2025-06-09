7 357 24
Россияне заявили о масштабном пожаре в Казани. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
После длительной воздушной тревоги утром 9 июня в Казани возник масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Ночью в Татарстане в течение шести часов продолжалась воздушная тревога. Утром жители Казани сообщили в сети о мощном пожаре.
В местных пабликах начали появляться версии. Жители писали, что густой черный дым идет со стороны складов вооружения, а также об атаке на "Казанский государственный казенный пороховой завод". Местные сообщали, что "что-то взрывается".
Впоследствии в сети также появились кадры пожара в столице Республики Татарстан в районе железной дороги. На одном из видео его автор говорит, что горит склад лакокрасочных материалов.
Топ комментарии
+24 Алекс Скела
показать весь комментарий09.06.2025 11:18 Ответить Ссылка
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий09.06.2025 11:23 Ответить Ссылка
+11 vsbu vsbu
показать весь комментарий09.06.2025 11:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двіжуха !
Ляпота.
Так, трішки прикурили на складі пецджерів ))