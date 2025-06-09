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Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після тривалої повітряної тривоги зранку 9 червня у Казані виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Вночі у Татарстані протягом шести годин тривала повітряна тривога. Зранку мешканці Казані повідомили у мережі про потужну пожежу.
У місцевих пабліках почали з'являтися версії. Мешканці писали, що густий чорний дим іде з боку складів озброєння, а також про атаку на "Казанський державний казенний пороховий завод". Місцеві повідомляли, що "щось вибухає".
Згодом у мережі також з'явилися кадри пожежі в столиці Республіки Татарстан у районі залізниці. На одному з відео його автор каже, що горить склад лакофарбових матеріалів.
Топ коментарі
+25 Алекс Скела
показати весь коментар09.06.2025 11:18 Відповісти Посилання
+15 Алекс Скела
показати весь коментар09.06.2025 11:23 Відповісти Посилання
+11 vsbu vsbu
показати весь коментар09.06.2025 11:13 Відповісти Посилання
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Двіжуха !
Ляпота.
Так, трішки прикурили на складі пецджерів ))