Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після тривалої повітряної тривоги зранку 9 червня у Казані виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Вночі у Татарстані протягом шести годин тривала повітряна тривога. Зранку мешканці Казані повідомили у мережі про потужну пожежу.

У місцевих пабліках почали з'являтися версії. Мешканці писали, що густий чорний дим іде з боку складів озброєння, а також про атаку на "Казанський державний казенний пороховий завод". Місцеві повідомляли, що "щось вибухає".

Згодом у мережі також з'явилися кадри пожежі в столиці Республіки Татарстан у районі залізниці. На одному з відео його автор каже, що горить склад лакофарбових матеріалів.

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