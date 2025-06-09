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Новини Фото Пожежа у Росії
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Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після тривалої повітряної тривоги зранку 9 червня у Казані виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Вночі у Татарстані протягом шести годин тривала повітряна тривога. Зранку мешканці Казані повідомили у мережі про потужну пожежу. 

У місцевих пабліках почали з'являтися версії. Мешканці писали, що густий чорний дим іде з боку складів озброєння, а також про атаку на "Казанський державний казенний пороховий завод". Місцеві повідомляли, що "щось вибухає". 

Згодом у мережі також з'явилися кадри пожежі в столиці Республіки Татарстан у районі залізниці. На одному з відео його автор каже, що горить склад лакофарбових матеріалів.

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Казань
Казань
Казань
Казань
Казань

Автор: 

Казань (20) пожежа (4356) росія (66080)


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Топ коментарі
+25
Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані

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09.06.2025 11:18 Відповісти
+15
І це правильна пожежа у правильному казані!
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09.06.2025 11:23 Відповісти
+11
...дивно - ніхто не бігає і не "суєтіцца"
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09.06.2025 11:13 Відповісти
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Більше всього, то прутін готує майно, до здачі китайцям!! Перед ревізією…
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09.06.2025 11:12 Відповісти
Ще не вечір, все буде.
Двіжуха !
Ляпота.
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09.06.2025 11:50 Відповісти
...дивно - ніхто не бігає і не "суєтіцца"
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09.06.2025 11:13 Відповісти
Звикають до двіжухи )
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09.06.2025 11:37 Відповісти
пороховий завод підпалив ніхто інший як Порох
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09.06.2025 11:14 Відповісти
🤣
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09.06.2025 12:05 Відповісти
Там Пороха заводят.
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09.06.2025 12:14 Відповісти
Хлопок, задимлєніє і патєрь нєт… Обломкі… У місцевих орків, празник з боярою, помянєм…
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09.06.2025 11:15 Відповісти
Росіяни заявили про масштабну пожежу у Казані

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09.06.2025 11:18 Відповісти
І це правильна пожежа у правильному казані!
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09.06.2025 11:23 Відповісти
Треба щоб горіло не тільки в казані, а й в жопі кацапорилих.
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09.06.2025 11:54 Відповісти
Хлопок запарили?)
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09.06.2025 13:18 Відповісти
Гори, гори ясно щоби не погасло
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09.06.2025 11:29 Відповісти
Так хіба то пожежа 😆
Так, трішки прикурили на складі пецджерів ))
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09.06.2025 11:34 Відповісти
Свинособака знімає пожежу на телехфончік..Посадять свинособаку,або на "свєо" запруть у віці 70+...
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09.06.2025 11:35 Відповісти
Курять там де заборонено,а воно зайнялись.Нє то вони самі собі.Колись татари москву палили,а тепер навпаки.Так що казань - то з кремля прилетіло.Дайте їм отвєткою.
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09.06.2025 11:37 Відповісти
услышал как шуршит хлОпок, увидел лёгкую дЫмку, приятно потеплело и пахнет костерком
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09.06.2025 11:39 Відповісти
там теріторія КПЗ величезна - виробництво рознесене на теріторії двісті гектарів, і ще складська теріторія у лісі гектарів триста, тому добре що потрапили так, що горить, але все ж було би краще, щоб вибухало.
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09.06.2025 11:39 Відповісти
місце пожежі - 55°48'24.3"N 49°02'27.8"E
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09.06.2025 12:00 Відповісти
Свободу Татарской народной республике, защитим украиноязычных Татарстана!
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09.06.2025 11:42 Відповісти
Татарам надо отделятся от эрефии - тогда и гореть не будет....
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09.06.2025 11:43 Відповісти
Казань добре пам'ятає Іоханаана Гроссмана.
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09.06.2025 11:48 Відповісти
Судя по дыму - горит черная краска.
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09.06.2025 12:12 Відповісти
 
 