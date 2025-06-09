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Новости Фото Обстрелы Купянщины
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Россияне ударили по Купянску: пострадал мужчина, повреждены дома. ФОТО

В понедельник, 9 июня, российские оккупанты ударили по Купянску Харьковской области. Пострадал мужчина.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Около 14:35 российская армия ударила и по городу Купянск. 72-летний мужчина получил ранения. В населенном пункте повреждены дома.

обстрелы

Также ориентировочно в 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел поселка Купянск-Узловой. Горели частные домовладения, без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27913) Харьковская область (1095) Купянский район (247) Купянск (683) Куп’янськ-Вузловий (11)


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