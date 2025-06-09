УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Куп’янщини
254 0

Росіяни вдарили по Куп’янську: постраждав чоловік, пошкоджені будинки. ФОТО

У понеділок, 9 червня, російські окупанти вдарили по Купʼянську Харківської області. Постраждав чоловік.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 14:35 російська армія вдарила і по місту Купʼянськ. 72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки.

обстріли

Також орієнтовно об 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіян воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Війська РФ обстрілювали 9 населених пунктів Харківщини: 7 постраждалих, пошкоджено будинки та дитячий табір. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29234) Харківська область (1106) Куп’янський район (248) Куп’янськ (807) Куп’янськ-Вузловий (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 