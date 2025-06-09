Росіяни вдарили по Куп’янську: постраждав чоловік, пошкоджені будинки. ФОТО
У понеділок, 9 червня, російські окупанти вдарили по Купʼянську Харківської області. Постраждав чоловік.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 14:35 російська армія вдарила і по місту Купʼянськ. 72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки.
Також орієнтовно об 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіян воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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