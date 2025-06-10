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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Рашисты ударили КАБами по Цуповке на Харьковщине: разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили по Цуповке на Харьковщине двумя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Попадания пришлись по району плотной частной застройки, в результате чего повреждения получили по меньшей мере 10 частных домов, 2 из которых почти полностью разрушены. Также были повреждены 2 гражданские машины, колодец, хозяйственные постройки, локальная сеть газопровода, линия электропередачи и оптоволоконная линия интернета", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

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РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года
РФ обстреляла Цуповку КАБами 10 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27913) КАБ (393) Харьковская область (1103) Харьковский район (352) Цуповка (2)


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КАБами по цивільному населенню - їбать - копать - Трамп! - підійми жопу і подивись на це пекло
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10.06.2025 14:07 Ответить
ніхто нвчого не буде піднімать, війні вже 12й рік пішов , тож це вже зрозумвло майже кожному
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10.06.2025 14:42 Ответить
 
 