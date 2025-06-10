Рашисты ударили КАБами по Цуповке на Харьковщине: разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили по Цуповке на Харьковщине двумя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Попадания пришлись по району плотной частной застройки, в результате чего повреждения получили по меньшей мере 10 частных домов, 2 из которых почти полностью разрушены. Также были повреждены 2 гражданские машины, колодец, хозяйственные постройки, локальная сеть газопровода, линия электропередачи и оптоволоконная линия интернета", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

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