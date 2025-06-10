Рашисти вдарили КАБами по Цупівці на Харківщині: зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили по Цупівці на Харківщині двома керованими авіабомбами.
Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Влучання прийшлися по району щільної приватної забудови, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, 2 з яких майже повністю зруйновані. Також були пошкоджено 2 цивільні автівки, колодязь, господарчі споруди, локальну мережу газогону, лінію електропередачі та оптоволоконну лінію інтернету", - йдеться в повідомленні.
Минулося без постраждалих.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.06.2025 14:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
polini orop
показати весь коментар10.06.2025 14:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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