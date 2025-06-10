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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили КАБами по Цупівці на Харківщині: зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по Цупівці на Харківщині двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Влучання прийшлися по району щільної приватної забудови, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, 2 з яких майже повністю зруйновані. Також були пошкоджено 2 цивільні автівки, колодязь, господарчі споруди, локальну мережу газогону, лінію електропередачі та оптоволоконну лінію інтернету", - йдеться в повідомленні.

Минулося без постраждалих.

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РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року
РФ обстріляла Цупівку КАБами 10 червня 2025 року

Автор: 

обстріл (29234) КАБ (394) Харківська область (1111) Харківський район (354) Цупівка (1)


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КАБами по цивільному населенню - їбать - копать - Трамп! - підійми жопу і подивись на це пекло
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10.06.2025 14:07 Відповісти
ніхто нвчого не буде піднімать, війні вже 12й рік пішов , тож це вже зрозумвло майже кожному
показати весь коментар
10.06.2025 14:42 Відповісти
 
 