В Никопольском районе в результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг применял по Никопольщине FPV-дроны, тяжелую артиллерию и сбросил боеприпас с БПЛА. Всего в течение дня атаковал район почти три десятка раз.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В районе произошло несколько пожаров. Повреждены предприятия, админздание, 5 авто, 4 частных дома, хозяйственные постройки, парник и линия электропередач.
Люди не пострадали.
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