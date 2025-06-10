В Никопольском районе в результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг применял по Никопольщине FPV-дроны, тяжелую артиллерию и сбросил боеприпас с БПЛА. Всего в течение дня атаковал район почти три десятка раз.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В районе произошло несколько пожаров. Повреждены предприятия, админздание, 5 авто, 4 частных дома, хозяйственные постройки, парник и линия электропередач.

Люди не пострадали.

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