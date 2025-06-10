УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10217 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
195 0

На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог застосовував по Нікопольщині FPV-дрони, важку артилерію і скинув боєприпас з БпЛА. Загалом протягом дня атакував район майже три десятки разів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

В районі сталося кілька пожеж. Пошкоджені підприємства, адмінбудівля, 5 авто, 4 приватні оселі, господарські споруди, парник та лінія електропередач. 

Люди не постраждали.

Читайте: Ворог не полишає тероризувати Нікопольщину: вночі поранено двох чоловіків

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Зруйнований російським обстрілом автомобіль на Нікопольщині

Автор: 

обстріл (29234) Дніпропетровська область (3873) Нікопольський район (274) війна в Україні (4771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 