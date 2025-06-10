На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, спалахнули пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ворог застосовував по Нікопольщині FPV-дрони, важку артилерію і скинув боєприпас з БпЛА. Загалом протягом дня атакував район майже три десятки разів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
В районі сталося кілька пожеж. Пошкоджені підприємства, адмінбудівля, 5 авто, 4 приватні оселі, господарські споруди, парник та лінія електропередач.
Люди не постраждали.
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