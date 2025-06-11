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Ночная атака РФ на Одесскую область: вспыхнули пожары, разрушены дачные дома. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 11 июня, ночью войска РФ атаковали Одесскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
К счастью, никто не пострадал.
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Andrew Moon
показать весь комментарий11.06.2025 07:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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