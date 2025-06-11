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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Ночная атака РФ на Одесскую область: вспыхнули пожары, разрушены дачные дома. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 июня, ночью войска РФ атаковали Одесскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одессе: поврежден местный Госархив: поврежден местный Госархив

Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела

Автор: 

обстрел (27972) Одесская область (3655) ГСЧС (5032)


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Гарний, розлогий фоторепортаж про руйнування невідомо для кого. Видно кацапам у віньєтку...
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11.06.2025 07:01 Ответить
 
 