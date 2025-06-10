Удар РФ по Одессе: поврежден местный Госархив

Российские войска ночью атаковали Одессу, в результате чего был поврежден местный Госархив.

Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки - зафиксированы обломки боеприпасов на территории отдельных центральных архивов. Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии.

Известно, что россияне нанесли удар по Одесской области, в результате чего погибли 2 человека, 9 получили ранения. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.

Читайте: Враг ударил дроном по Беленькому на Запорожье: повреждено агропредприятие. ФОТО