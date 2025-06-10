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Новости Обстрел Одессы
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Удар РФ по Одессе: поврежден местный Госархив

В Одессе ударом РФ поврежден местный Госархив

Российские войска ночью атаковали Одессу, в результате чего был поврежден местный Госархив.

Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки - зафиксированы обломки боеприпасов на территории отдельных центральных архивов. Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии.

Известно, что россияне нанесли удар по Одесской области, в результате чего погибли 2 человека, 9 получили ранения. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.

Читайте: Враг ударил дроном по Беленькому на Запорожье: повреждено агропредприятие. ФОТО

В Одессе ударом РФ поврежден местный Госархив

Автор: 

обстрел (27913) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (187)


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"... на території окремих центральних архівів" - какая случайная случайность. Интересно какие документы пропадут в" окремих центральних архівах "? И заметьте - ни одного обломка боеприпасов на территории отдельных ТЦК за время войны.
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10.06.2025 16:37 Ответить
"Рукописи не горять" - класика!
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10.06.2025 16:38 Ответить
Щоб потім підняти архів з московії..Адеса Аснована Екатеринай втарой..Адеса рускій горад
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10.06.2025 17:02 Ответить
Хто причетний до такого зберігання архівів (не архіваріус) повинен нести кримінальну відповідальність Архіви повинні під час воєнного стану зберігатися глибоко під землею.
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10.06.2025 17:06 Ответить
 
 