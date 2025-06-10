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Удар РФ по Одессе: поврежден местный Госархив
Российские войска ночью атаковали Одессу, в результате чего был поврежден местный Госархив.
Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате российской атаки - зафиксированы обломки боеприпасов на территории отдельных центральных архивов. Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии.
Известно, что россияне нанесли удар по Одесской области, в результате чего погибли 2 человека, 9 получили ранения. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.
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Lawrence Smith
показать весь комментарий10.06.2025 16:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Галина Гойс #601847
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Олександр Литвиненко #606321
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