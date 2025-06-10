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Враг ударил дроном по Беленькому на Запорожье: повреждено агропредприятие. ФОТО

Днем 10 июня 2025 года войска РФ атаковали Беленьковскую громаду в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский дрон попал в агропредприятие. Повреждена кровля здания.

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удар по Беленькому

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Автор: 

обстрел (27913) Запорожская область (3210) Запорожский район (140) Беленькое (7)


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