Враг ударил дроном по Беленькому на Запорожье: повреждено агропредприятие. ФОТО
Днем 10 июня 2025 года войска РФ атаковали Беленьковскую громаду в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вражеский дрон попал в агропредприятие. Повреждена кровля здания.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
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