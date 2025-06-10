Ворог ударив дроном по Біленькому на Запоріжжі: пошкоджено агропідприємство. ФОТО
Вдень 10 червня 2025 року війська РФ атакували Біленьківську громаду у Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожий дрон влучив у агропідприємство. Пошкоджено покрівлю будівлі.
Попередньо, минулося без постраждалих.
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