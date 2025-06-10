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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Ворог ударив дроном по Біленькому на Запоріжжі: пошкоджено агропідприємство. ФОТО

Вдень 10 червня 2025 року війська РФ атакували Біленьківську громаду у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий дрон влучив у агропідприємство. Пошкоджено покрівлю будівлі.

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удар по Біленькому

Попередньо, минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (29234) Запорізька область (3740) Запорізький район (141) Біленьке (7)


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