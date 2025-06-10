Удар РФ по Одесі: пошкоджено місцевий Держархів

Російські війська вночі атакували Одесу, внаслідок чого було пошкоджено місцевий Держархів.

Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки - зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехніків", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російської дронової атаки вночі 10 червня пошкоджено територію Одеської кіностудії.

Відомо, що росіяни завдали удару по Одещині, внаслідок чого загинули 2 людини, 9 дістали поранення. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.

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