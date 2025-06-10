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Новини Обстріл Одеси
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Удар РФ по Одесі: пошкоджено місцевий Держархів

В Одесі ударом РФ пошкоджено місцевий Держархів

Російські війська вночі атакували Одесу, внаслідок чого було пошкоджено місцевий Держархів.

Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки - зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехніків", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російської дронової атаки вночі 10 червня пошкоджено територію Одеської кіностудії.

Відомо, що росіяни завдали удару по Одещині, внаслідок чого загинули 2 людини, 9 дістали поранення. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.

Читайте: Ворог ударив дроном по Біленькому на Запоріжжі: пошкоджено агропідприємство. ФОТО

В Одесі ударом РФ пошкоджено місцевий Держархів

Автор: 

обстріл (29234) Одеса (5500) Одеська область (3297) Одеський район (189)


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"... на території окремих центральних архівів" - какая случайная случайность. Интересно какие документы пропадут в" окремих центральних архівах "? И заметьте - ни одного обломка боеприпасов на территории отдельных ТЦК за время войны.
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10.06.2025 16:37 Відповісти
"Рукописи не горять" - класика!
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10.06.2025 16:38 Відповісти
Щоб потім підняти архів з московії..Адеса Аснована Екатеринай втарой..Адеса рускій горад
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10.06.2025 17:02 Відповісти
Хто причетний до такого зберігання архівів (не архіваріус) повинен нести кримінальну відповідальність Архіви повинні під час воєнного стану зберігатися глибоко під землею.
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10.06.2025 17:06 Відповісти
 
 