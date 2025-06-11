658 1
Нічна атака РФ на Одещину: спалахнули пожежі, зруйновано дачні будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 червня, вночі війська РФ атакували Одеську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, ніхто не постраждав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrew Moon
показати весь коментар11.06.2025 07:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль