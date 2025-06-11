Нічна атака РФ на Одещину: спалахнули пожежі, зруйновано дачні будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 червня, вночі війська РФ атакували Одеську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, ніхто не постраждав.

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