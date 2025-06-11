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Новини Фото Обстріли Одещини
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Нічна атака РФ на Одещину: спалахнули пожежі, зруйновано дачні будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 червня, вночі війська РФ атакували Одеську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одесі: пошкоджено місцевий Держархів

Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу

Автор: 

обстріл (29262) Одеська область (3303) ДСНС (5167)


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Гарний, розлогий фоторепортаж про руйнування невідомо для кого. Видно кацапам у віньєтку...
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11.06.2025 07:01 Відповісти
 
 