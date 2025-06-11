Общие боевые потери РФ с начала войны - около 999 200 человек (+1120 за сутки), 10927 танков, 29 016 артсистем, 22 783 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 999 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 999200 (+1120) человек,

танков - 10927 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22783 (+15) ед,

артиллерийских систем - 29016 (+34) ед,

РСЗО - 1413 (+1) ед,

средства ППО - 1183 (+0) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40297 (+240),

крылатые ракеты - 3337 (+7),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51579 (+124) ед,

специальная техника - 3914 (+2)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.