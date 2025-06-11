Общие боевые потери РФ с начала войны - около 999 200 человек (+1120 за сутки), 10927 танков, 29 016 артсистем, 22 783 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 999 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 999200 (+1120) человек,
танков - 10927 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 22783 (+15) ед,
артиллерийских систем - 29016 (+34) ед,
РСЗО - 1413 (+1) ед,
средства ППО - 1183 (+0) ед,
самолетов - 416 (+0) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 40297 (+240),
крылатые ракеты - 3337 (+7),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 51579 (+124) ед,
специальная техника - 3914 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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щоб ця наволоч сюди не повзла
це буде більш показово. Правильні чеченці все правильно робили,
і тепер кацапи перед ними кланяються
Цю скотину можна легко залякати, коли вони
на свої очі все бачать, і своєю шкірою відчувають
в Чечні ніхто ні за які гроші не хотів на війну бігти,
А тут добрі гречкосії
у в"язницях ще й комфорт створюють.
І війни у них немає.
От коли автобуси в повітря полетять -
ці ублюдки все зрозуміють.
особисто ви, пані Марто, скільки вже їх там вбили?
Млин, ну як можна тільки емоціями думати!..
але робити це немає чим! ракет таких нема, дронів дуже замало та і дуже слабенькі вони у порівнянні із шахедом
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Сам з собою "розберися", а потім лізь сперечаться...
184! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Броня присутня. Відбита наймасована повітряна атака.
Арта перевалили за 29 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 999 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Жаль, что миллионным будет не пуйло.
Як казав колись мій маленький тоді племінник: "Усе буде! Але поззє!".
В цей день бажаю, щоб кожен свинорусак запитав себе і пуйла: "Якого дідька ми поперлися в сусідню країну? За що здохли наші рідні і друзі? Чого нам не вистачало?!".