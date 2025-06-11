РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13472 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
5 539 54

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 999 200 человек (+1120 за сутки), 10927 танков, 29 016 артсистем, 22 783 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 999 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 999200 (+1120) человек,

танков - 10927 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22783 (+15) ед,

артиллерийских систем - 29016 (+34) ед,

РСЗО - 1413 (+1) ед,

средства ППО - 1183 (+0) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40297 (+240),

крылатые ракеты - 3337 (+7),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51579 (+124) ед,

специальная техника - 3914 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы метко атакуют российских штурмовиков, которые прячутся в руинах на Торецком направлении. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) ликвидация (3716) уничтожение (7295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Завтра мільйон
показать весь комментарий
11.06.2025 08:18 Ответить
+21
10 тисяч чумардосів з початку місяця і дві БТГ до ювілею
Арта ствольна перетнула чергову тисячу
Сьогодні "на десерт" пороховий завод
показать весь комментарий
11.06.2025 08:16 Ответить
+21
Минув 4130 день москальсько-української війни.
184! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Броня присутня. Відбита наймасована повітряна атака.
Арта перевалили за 29 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 999 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 тисяч чумардосів з початку місяця і дві БТГ до ювілею
Арта ствольна перетнула чергову тисячу
Сьогодні "на десерт" пороховий завод
показать весь комментарий
11.06.2025 08:16 Ответить
Завтра мільйон
показать весь комментарий
11.06.2025 08:18 Ответить
і день нароссії. Коли вони з срср вийшли в 1990(!) році.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:19 Ответить
Какую, сцуккі, страну развалілі!)))
показать весь комментарий
11.06.2025 08:23 Ответить
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...

- Нет, не могу…

- А почему? …

- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…

- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…

- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….

- Да? И как они будут называться?

- «Как просрать Россию за двадцать лет»...



Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:

- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…

- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…

- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…

- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
показать весь комментарий
11.06.2025 08:48 Ответить
Наближається Свято!)
показать весь комментарий
11.06.2025 10:37 Ответить
Вибачте, вчора вже мільйон!!!
показать весь комментарий
11.06.2025 11:07 Ответить
їх потрібно більше у них в тилу вбивати,
щоб ця наволоч сюди не повзла
це буде більш показово. Правильні чеченці все правильно робили,
і тепер кацапи перед ними кланяються
Цю скотину можна легко залякати, коли вони
на свої очі все бачать, і своєю шкірою відчувають
в Чечні ніхто ні за які гроші не хотів на війну бігти,
А тут добрі гречкосії
у в"язницях ще й комфорт створюють.
І війни у них немає.
От коли автобуси в повітря полетять -
ці ублюдки все зрозуміють.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:24 Ответить
можна починати з Німеччини, бо там москалів дуже багато!
особисто ви, пані Марто, скільки вже їх там вбили?
показать весь комментарий
11.06.2025 09:18 Ответить
Навіщо такі провокативні дописи? Ви же самі прекрасно розумієте, що усі оті партнери, що і зараз допомагають крізь зуби, у ту же хвилину, коли перший цивільний впаде на землю, видихнуть з полегшенням, вмить припинять усю допомогу, зупинять поставки зброї та розвідданих, оголосять Україну країною-терористом та кинуть віч-на-віч з рашкою. Вони ж усі тільки чекають привід вийти з цього замесу, їх же стримує тільки сумління, бо одна з сторін поводить себе шляхетно і виконує усі закони війни. А якщо це порушити...
Млин, ну як можна тільки емоціями думати!..
показать весь комментарий
11.06.2025 10:52 Ответить
Яка дурня ! А куди вони дінуться ??? Крізь зуби дадуть все, до останнього патрона ! От яка мені різниця від чого помирати (це якщо нас здадуть "союзники") чи від ракети, чи кулі кацапської, або бути замордованим в підвалі ? То може вже краще в очищающому полум'ї від вибухів АЕС ?!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:39 Ответить
все вірно! це треба просто робити, а не триндіти на форумах

але робити це немає чим! ракет таких нема, дронів дуже замало та і дуже слабенькі вони у порівнянні із шахедом
показать весь комментарий
11.06.2025 13:19 Ответить
Якщо вірити цифрам - завтра буде мільон ...?! Чому таку шикарну подію ніде не висвітлюють ?
показать весь комментарий
11.06.2025 08:27 Ответить
Ви впевнені ,що мільйон ? Чи це мільйон від Генштабу.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:31 Ответить
Сам Генштаб заявляв, що це загальні бойові, а не безповоротні чи тим більше суто загиблі. Безповоротних менше половини цієї цифри, а суто загиблих десь до 250 тисяч разом з ЛДНР, Вагнером та іноземними найманцями
показать весь комментарий
11.06.2025 08:44 Ответить
безповоротні втрати там ще більші, ніж ті, які тут озвучує Генштаб.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:57 Ответить
Безповоротні десь біля 400 тисяч, решта санітарні
показать весь комментарий
11.06.2025 09:02 Ответить
то неправда.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:27 Ответить
Чиста правда, просто для масштабування втрат до них дописують навіть легкопоранених і легкоконтужених, яких в часи 2 Світової взагалі не вважали за втрати. Це робиться обома сторонами для красивіших цифр
показать весь комментарий
11.06.2025 09:29 Ответить
ніт.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:35 Ответить
Такс
показать весь комментарий
11.06.2025 09:44 Ответить
а твої вкиди чим підтверджені?
показать весь комментарий
11.06.2025 09:50 Ответить
Станом на 01.09. 2024 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 380 141 осіб.



Станом на 01.01. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 407 983 особи.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:33 Ответить
А ще ж скільки там безвісти пропавших!? 🤔 Це ж не враховані на них виплати?
показать весь комментарий
11.06.2025 13:44 Ответить
та є там мабуть їх тисяч з 50 тих, що безвісти. може й більше.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:52 Ответить
Якісь «хорошие кацапи» порахували що звернень про пропалих більше ніж 100000
показать весь комментарий
11.06.2025 15:06 Ответить
і таке може бути.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:11 Ответить
Говорив недавно, з одним військовим медиком. Мова зайшла про пропорції вбитих і поранених. Він цілком серйозно сказав, що пропорцію 1х3 (вбиті-поранені), часів ІІ Світової, можна викинуть... Дрони її поміняли... Також змінилася пропорція між пораненнями "зворотніми" та "незворотніми" - розко зросла кількість "незворотніх"... Саме з-за великої кількості мінно-вибухових травм (в основному, втрата кінцівок). Але сказав, що з-за різниці у відношенні командування нашого і противника, до своїх поранених, у нас тенденція краща - виживає більше...
показать весь комментарий
11.06.2025 09:03 Ответить
В Другій Світовій навпаки на одного загиблого був один поранений. Тодішня медицина не була на тому рівні, що зараз. А 80% людей теж гинуло від розривів снарядів і мін. Та що говорити, коли серед 34 млн мобілізованих з СССР загинуло десь 11-12, тобто кожен третій, та й у німців поході співвідношення - з 17 млн мобілізованих 5,3 млн загиблих
показать весь комментарий
11.06.2025 09:27 Ответить
Звідки в тебе такі дані (1х1), у ІІ Світовій? Мене вчили іншому, у військовому училищі... І ці дані співпадають з даними по втратах союзників...
показать весь комментарий
11.06.2025 09:39 Ответить
Ну по втратах США може так і було. Але серед втрат СРСР та Німеччини, котрі дійсно вели війну на виживання то втрати були такі, як я написав. Ну перевір сам у Вікіпедії, скільки солдат загинуло і скільки було призвано
показать весь комментарий
11.06.2025 09:43 Ответить
Ти розумієш, що оперуєш ІНШИМИ поняттями? Я пишу про співвідношення "поранені"-"вбиті", а ти - про співвідношення "вбиті""-""призвані"...
Сам з собою "розберися", а потім лізь сперечаться...
показать весь комментарий
11.06.2025 11:36 Ответить
Згоден, теж саме вчили
показать весь комментарий
11.06.2025 10:10 Ответить
Щось не дуже зрозумів Вашу логіку. Як відношення мають кількість мобілізованих і кількість загиблих до співвідношення загиблих і поранених?
показать весь комментарий
11.06.2025 10:08 Ответить
Вивчи структуру санітарних втрат. Але не по "сводках" ГШ...
показать весь комментарий
11.06.2025 10:26 Ответить
Бачу до вас не дохотить, тому ще раз для вас особливо повторю, я з хамами не спілкуюсь
показать весь комментарий
11.06.2025 10:39 Ответить
Висвітлять, коли буде мільйон.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:40 Ответить
Кому висвітлять - вітчизняному споживачю ? Так нам тут це не дуже цікаво ... Якщо це правда - "висвітлювати" такі цифри треба за кордоном , а особливо - кацапам !
показать весь комментарий
11.06.2025 11:39 Ответить
Зверніть увагу на який пост я відповідав, може зрозумієте контекст написаного.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:43 Ответить
Минув 4130 день москальсько-української війни.
184! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Броня присутня. Відбита наймасована повітряна атака.
Арта перевалили за 29 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 999 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:35 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 08:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.06.2025 08:37 Ответить
Завтра вже вип'ємо за перший мільйон, цокаючис, і з задоволенням
показать весь комментарий
11.06.2025 10:07 Ответить
Этот миллионный придурок все еще где-то лазит, стреляет. Даже не подозревает, что он "юбиляр".
Жаль, что миллионным будет не пуйло.
показать весь комментарий
11.06.2025 10:18 Ответить
Таки нєньцямы кругле число закриють... А бажано було б "дарагими маими масквичамє"...
показать весь комментарий
11.06.2025 10:43 Ответить
На жаль, "дараґіх масквічєй" у 13 разів більше.
Як казав колись мій маленький тоді племінник: "Усе буде! Але поззє!".
показать весь комментарий
11.06.2025 10:59 Ответить
Це сумна новина((((
показать весь комментарий
11.06.2025 11:04 Ответить
Ура! "Дайош міліон!" (с) 🤩
показать весь комментарий
11.06.2025 12:06 Ответить
12 червня 2025 року буде "лімон" знешкодженних рашків.
В цей день бажаю, щоб кожен свинорусак запитав себе і пуйла: "Якого дідька ми поперлися в сусідню країну? За що здохли наші рідні і друзі? Чого нам не вистачало?!".
показать весь комментарий
11.06.2025 13:07 Ответить
Їм не вистачало грошових виплат на білу ладу за утилізацію пияка/увʼязненного/сусіда/чоловіка/сина/батька
показать весь комментарий
11.06.2025 15:09 Ответить
Там де перший мільйон, обов язково буде і другий. Всіх з святом !
показать весь комментарий
11.06.2025 13:40 Ответить
 
 