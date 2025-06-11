Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 999 200 осіб (+1120 за добу), 10927 танків, 29 016 артсистем, 22 783 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 999 200 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 999200 (+1120) осіб,
танків - 10927 (+8) од,
бойових броньованих машин - 22783 (+15) од,
артилерійських систем - 29016 (+34) од,
РСЗВ - 1413 (+1) од,
засоби ППО - 1183 (+0) од,
літаків - 416 (+0) од,
гелікоптерів - 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40297 (+240),
крилаті ракети - 3337 (+7),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 51579 (+124) од,
спеціальна техніка - 3914 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Арта ствольна перетнула чергову тисячу
Сьогодні "на десерт" пороховий завод
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Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
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- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
щоб ця наволоч сюди не повзла
це буде більш показово. Правильні чеченці все правильно робили,
і тепер кацапи перед ними кланяються
Цю скотину можна легко залякати, коли вони
на свої очі все бачать, і своєю шкірою відчувають
в Чечні ніхто ні за які гроші не хотів на війну бігти,
А тут добрі гречкосії
у в"язницях ще й комфорт створюють.
І війни у них немає.
От коли автобуси в повітря полетять -
ці ублюдки все зрозуміють.
особисто ви, пані Марто, скільки вже їх там вбили?
184! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Броня присутня. Відбита наймасована повітряна атака.
Арта перевалили за 29 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 999 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.