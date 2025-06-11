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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 999 200 осіб (+1120 за добу), 10927 танків, 29 016 артсистем, 22 783 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 999 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 999200 (+1120) осіб,

танків - 10927 (+8) од,

бойових броньованих машин - 22783 (+15) од,

артилерійських систем - 29016 (+34) од,

РСЗВ - 1413 (+1) од,

засоби ППО - 1183 (+0) од,

літаків - 416 (+0) од,

гелікоптерів - 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40297 (+240),

крилаті ракети - 3337 (+7),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 51579 (+124) од,

спеціальна техніка - 3914 (+2)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17866) Генштаб ЗС (6794) ліквідація (4094) знищення (7593)


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Топ коментарі
+8
10 тисяч чумардосів з початку місяця і дві БТГ до ювілею
Арта ствольна перетнула чергову тисячу
Сьогодні "на десерт" пороховий завод
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11.06.2025 08:16 Відповісти
+8
Завтра мільйон
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11.06.2025 08:18 Відповісти
+7
і день нароссії. Коли вони з срср вийшли в 1990(!) році.
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11.06.2025 08:19 Відповісти
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10 тисяч чумардосів з початку місяця і дві БТГ до ювілею
Арта ствольна перетнула чергову тисячу
Сьогодні "на десерт" пороховий завод
показати весь коментар
11.06.2025 08:16 Відповісти
Завтра мільйон
показати весь коментар
11.06.2025 08:18 Відповісти
і день нароссії. Коли вони з срср вийшли в 1990(!) році.
показати весь коментар
11.06.2025 08:19 Відповісти
Какую, сцуккі, страну развалілі!)))
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11.06.2025 08:23 Відповісти
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...

- Нет, не могу…

- А почему? …

- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…

- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…

- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….

- Да? И как они будут называться?

- «Как просрать Россию за двадцать лет»...



Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:

- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…

- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…

- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…

- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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11.06.2025 08:48 Відповісти
їх потрібно більше у них в тилу вбивати,
щоб ця наволоч сюди не повзла
це буде більш показово. Правильні чеченці все правильно робили,
і тепер кацапи перед ними кланяються
Цю скотину можна легко залякати, коли вони
на свої очі все бачать, і своєю шкірою відчувають
в Чечні ніхто ні за які гроші не хотів на війну бігти,
А тут добрі гречкосії
у в"язницях ще й комфорт створюють.
І війни у них немає.
От коли автобуси в повітря полетять -
ці ублюдки все зрозуміють.
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11.06.2025 08:24 Відповісти
можна починати з Німеччини, бо там москалів дуже багато!
особисто ви, пані Марто, скільки вже їх там вбили?
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11.06.2025 09:18 Відповісти
Якщо вірити цифрам - завтра буде мільон ...?! Чому таку шикарну подію ніде не висвітлюють ?
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11.06.2025 08:27 Відповісти
Ви впевнені ,що мільйон ? Чи це мільйон від Генштабу.
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11.06.2025 08:31 Відповісти
Сам Генштаб заявляв, що це загальні бойові, а не безповоротні чи тим більше суто загиблі. Безповоротних менше половини цієї цифри, а суто загиблих десь до 250 тисяч разом з ЛДНР, Вагнером та іноземними найманцями
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11.06.2025 08:44 Відповісти
безповоротні втрати там ще більші, ніж ті, які тут озвучує Генштаб.
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11.06.2025 08:57 Відповісти
Безповоротні десь біля 400 тисяч, решта санітарні
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11.06.2025 09:02 Відповісти
то неправда.
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11.06.2025 09:27 Відповісти
Чиста правда, просто для масштабування втрат до них дописують навіть легкопоранених і легкоконтужених, яких в часи 2 Світової взагалі не вважали за втрати. Це робиться обома сторонами для красивіших цифр
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11.06.2025 09:29 Відповісти
Говорив недавно, з одним військовим медиком. Мова зайшла про пропорції вбитих і поранених. Він цілком серйозно сказав, що пропорцію 1х3 (вбиті-поранені), часів ІІ Світової, можна викинуть... Дрони її поміняли... Також змінилася пропорція між пораненнями "зворотніми" та "незворотніми" - розко зросла кількість "незворотніх"... Саме з-за великої кількості мінно-вибухових травм (в основному, втрата кінцівок). Але сказав, що з-за різниці у відношенні командування нашого і противника, до своїх поранених, у нас тенденція краща - виживає більше...
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11.06.2025 09:03 Відповісти
В Другій Світовій навпаки на одного загиблого був один поранений. Тодішня медицина не була на тому рівні, що зараз. А 80% людей теж гинуло від розривів снарядів і мін. Та що говорити, коли серед 34 млн мобілізованих з СССР загинуло десь 11-12, тобто кожен третій, та й у німців поході співвідношення - з 17 млн мобілізованих 5,3 млн загиблих
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11.06.2025 09:27 Відповісти
Висвітлять, коли буде мільйон.
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11.06.2025 08:40 Відповісти
Минув 4130 день москальсько-української війни.
184! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Броня присутня. Відбита наймасована повітряна атака.
Арта перевалили за 29 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 999 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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11.06.2025 08:35 Відповісти
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11.06.2025 08:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.06.2025 08:37 Відповісти
 
 