Россия ударила по офису Boeing во время последней атаки на Киев, - Financial Times

Россия во время недавней атаки на Киев могла ударить по офисам компании Boeing. Здание получило значительные повреждения.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной атаки России, которая, вероятно, была преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время атаки ночью 10 июня.

Также отмечается, что Financial Times проверило изображения, которые опубликовала ГСЧС, где зафиксированы серьезные повреждения здания и спасателей, которые тушат пожар внутри.

Что известно о компании?

Boeing - одна из самых известных американских компаний, присутствующих в Украине. Ее деятельность сосредоточена в основном на инженерно-технической поддержке. Компания сотрудничает с украинским авиастроителем "Антонов".

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.