Россия ударила по офису Boeing во время последней атаки на Киев, - Financial Times

Россия во время недавней атаки на Киев могла ударить по офисам компании Boeing. Здание получило значительные повреждения.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной атаки России, которая, вероятно, была преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время атаки ночью 10 июня.

Также отмечается, что Financial Times проверило изображения, которые опубликовала ГСЧС, где зафиксированы серьезные повреждения здания и спасателей, которые тушат пожар внутри.

удар по боингу

Что известно о компании?

Boeing - одна из самых известных американских компаний, присутствующих в Украине. Ее деятельность сосредоточена в основном на инженерно-технической поддержке. Компания сотрудничает с украинским авиастроителем "Антонов".

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.

обстрел (29613) Boeing (32) Воздушные атаки на Киев (884)
Трампу для друга валоді не шкода.
Чекаємо "отвєткі" від Boeing...
А треба "крайньої"? Моряк чи урка?
