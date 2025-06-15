УКР
Росія вдарила по офісу Boeing під час останньої атаки на Київ, - Financial Times

Росія під час нещодавньої атаки на Київ могла вдарити по офісах компанії Boeing. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, будівля, що використовується компанією Boeing у Києві, була сильно пошкоджена внаслідок нещодавньої масштабної атаки Росії, яка, ймовірно, була навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії.

За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей, які були пошкоджені під час атаки вночі 10 червня.

Також зазначається, що Financial Times перевірило зображення, які опублікувала ДСНС, де зафіксовані серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині.

удар по боінгу

Що відомо про компанію?

Boeing - одна з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні. Її діяльність зосереджена здебільшого на інженерно-технічній підтримці. Компанія співпрацює з українським авіабудівником "Антонов".

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.

