Враг ночью атаковал Черкасскую область: ПВО уничтожила 18 дронов. ФОТО
До поздней ночи в Черкасской области работали силы ПВО. Оборонцы уничтожили 18 российских БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
В результате атаки повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются.
