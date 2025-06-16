РУС
Новости Фото Атака беспилотников на Черкасскую область
Враг ночью атаковал Черкасскую область: ПВО уничтожила 18 дронов. ФОТО

До поздней ночи в Черкасской области работали силы ПВО. Оборонцы уничтожили 18 российских БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 "Шахедов" сбили над Черкасской областью: обошлось без последствий

Черкасская область
