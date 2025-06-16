Ворог вночі атакував Черкащину: ППО знищила 18 дронів. ФОТО
До пізньої ночі в Черкаській області працювали сили ППО. Оборонці знищили 18 російських БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували.
Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.
