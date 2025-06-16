Ворог вночі атакував Черкащину: ППО знищила 18 дронів. ФОТО

До пізньої ночі в Черкаській області працювали сили ППО. Оборонці знищили 18 російських БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували.

Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

