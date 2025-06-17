РУС
Атака на Одессу: под завалами нашли тело женщины. ФОТОрепортаж

Утром 17 июня спасатели деблокировали из-под завалов жилого дома тело погибшей 60-летней женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", - говорится в сообщении.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеской атаки на Одессу: под завалами могут находиться люди. ФОТОрепортаж

обстрел (29640) Одесса (8025) Одесская область (3826) Одесский район (284)
Шо їм поганого зробила Одеса? Руський город?
17.06.2025 09:23 Ответить
Так, таке враження, що руські міста ***** ненавидить найдужче...
17.06.2025 09:46 Ответить
Який руський город?????? Одеса це Україна!!!!! Українське місто зрозумів!!!!
17.06.2025 09:58 Ответить
Придністров'є треба визволяти. Бо зєля чомусь на курськ пішов
17.06.2025 11:02 Ответить
Якщо сьогодні не буде горіти москва, зелю та сирського на гілляку!
17.06.2025 09:38 Ответить
Ввечері буде потужне хрипле бурмотіння у черговому відосіку..
17.06.2025 09:49 Ответить
 
 