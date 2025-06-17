Атака на Одессу: под завалами нашли тело женщины. ФОТОрепортаж
Утром 17 июня спасатели деблокировали из-под завалов жилого дома тело погибшей 60-летней женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", - говорится в сообщении.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.
