Атака на Одесу: під завалами знайшли тіло жінки. ФОТОрепортаж

Зранку 17 червня рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло загиблої 60-річної жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини.

