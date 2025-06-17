УКР
Атака на Одесу: під завалами знайшли тіло жінки. ФОТОрепортаж

Зранку 17 червня рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло загиблої 60-річної жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки на Одесу: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж

обстріл (30978) Одеса (5616) Одеська область (3490) Одеський район (298)
Шо їм поганого зробила Одеса? Руський город?
показати весь коментар
17.06.2025 09:23 Відповісти
Так, таке враження, що руські міста ***** ненавидить найдужче...
показати весь коментар
17.06.2025 09:46 Відповісти
Який руський город?????? Одеса це Україна!!!!! Українське місто зрозумів!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
Придністров'є треба визволяти. Бо зєля чомусь на курськ пішов
показати весь коментар
17.06.2025 11:02 Відповісти
Якщо сьогодні не буде горіти москва, зелю та сирського на гілляку!
показати весь коментар
17.06.2025 09:38 Відповісти
Ввечері буде потужне хрипле бурмотіння у черговому відосіку..
показати весь коментар
17.06.2025 09:49 Відповісти
 
 