РФ атаковала железную дорогу в Киеве и области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в ночь на 17 июня 2025 года атаковали железнодорожную инфраструктуру в Киеве и области.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
Председатель правления "УЗ" Александр Перцовский заявил, что все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет.
Топ комментарии
+12 Старый зольдат
показать весь комментарий17.06.2025 10:09 Ответить Ссылка
+11 Поділля16
показать весь комментарий17.06.2025 10:15 Ответить Ссылка
+6 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.06.2025 10:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це особливий перл "Окремі оприлюднені випадки є.".
Окремі, в режимі нон-стоп, випадки мародерства зеленою шоблою на десятки, сотні мільярдів.
Святі люди!