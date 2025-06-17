РУС
РФ атаковала железную дорогу в Киеве и области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в ночь на 17 июня 2025 года атаковали железнодорожную инфраструктуру в Киеве и области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Председатель правления "УЗ" Александр Перцовский заявил, что все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет.

РФ ударила по железной дороге Киева и области 17 июня 2025 года
РФ ударила по железной дороге Киева и области 17 июня 2025 года
РФ ударила по железной дороге Киева и области 17 июня 2025 года

Автор: 

Доки не врежуть по зализниці Маскви доті таке ьуде у нас. Курський вокзал наприклад або інший.
17.06.2025 10:09 Ответить
Так, але чим врізати, відосами і обіцянками Боневтіка? Воно тільки заміряє і підмальовує свої рейтинги, щоб тут, а особливо на Заході бачили, що до цього часу маса придурків підтримує оце. За що йогог підтримувати, за Чонгар, чи знищені ракетні програми? За розбиті українські міста, які будувало п'ять поколінь? За узурпацію влади чи за рекетира портнова?
17.06.2025 10:15 Ответить
Глибоко лизнув, аж засмерділося *******!
17.06.2025 10:18 Ответить
17.06.2025 10:09 Ответить
17.06.2025 10:15 Ответить
Знайома риторика... Пам'ятаю як в в 2010-му так розказували шо Україні потрібен крЄпкій хАзяйствЄннік, твЙОрдая рука та опитний руководітЬЄль економіки. От і прийшли до влади бЄглий зек з кровосісьою. Чим все це закінчилось ми знаємо...
17.06.2025 10:22 Ответить
Команда Боневтіка і є виплодком "крєпкіх хазяйствєнніков" в свої кишені. Всі менеджери ...ідора прислужували Янику.
17.06.2025 11:07 Ответить
НапрімЄр? Бабло заробляти ТАК. Свій талант висміювати тих чи інших продавали кому завгодно, це тоже ТАК. Але в казну щупальці не запускали як петуховичі та різна пиНдота. Їх туди ніхто не пускав.
17.06.2025 11:25 Ответить
Хто в казну щупальця не запускав?
17.06.2025 11:31 Ответить
Коли я писав, я мав на увазі нинішніх до 2019 року. Не перекручуй. Зараз може й запускають, не знаю. Окремі оприлюднені випадки є. Це правда.
17.06.2025 11:36 Ответить
До 2019 вони разом зі своїм сутенером Бєнєю грабували українців через Приват.

А це особливий перл "Окремі оприлюднені випадки є.".
Окремі, в режимі нон-стоп, випадки мародерства зеленою шоблою на десятки, сотні мільярдів.
Святі люди!
17.06.2025 11:41 Ответить
Бєня не такий щедрий, щоб з кимось ділитись...
17.06.2025 12:14 Ответить
Своїм повіями він платить.
17.06.2025 12:38 Ответить
100% Діду, долучіться до доброї справи. Пожбурьте гнилою грушею. Або міцним слівцем.
17.06.2025 10:20 Ответить
Пожбурювати гнилою грушею то ваша справа. А я пожбурюю донатом з кожній пенсії на дрони СОУ, ну,буває що і міцним слівцем кацапським свинособакам коли вони тут вспливають з круглого отвору у підлозі їх Параші.
17.06.2025 10:26 Ответить
Курський вокзал ракети не запускає. Нічого не буде. За вашою логікою після кожного удару по Києву ми все повинні були капітулювати. Військово-політичному керівництву русні байдуже на цей вокзал і на людей. Вони вже мільйон втратили (санітарні вирати) і нічого. Дайте вгадаю - після атаки на вокзал русня вийте на мітинг, влада злякається і війна закінчиться
17.06.2025 10:58 Ответить
Зерно на колії, ляхам в радість.
17.06.2025 10:10 Ответить
17.06.2025 10:18 Ответить
Пофіг, з армії лишень відпустіть, я на мотоциклі додому доїду!
17.06.2025 10:11 Ответить
А нова зализниця увздовж північного берега азова працює? А керченський міст стоїть ?
17.06.2025 11:48 Ответить
 
 