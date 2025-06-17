РФ атаковала железную дорогу в Киеве и области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в ночь на 17 июня 2025 года атаковали железнодорожную инфраструктуру в Киеве и области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Председатель правления "УЗ" Александр Перцовский заявил, что все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет.

