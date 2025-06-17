УКР
РФ атакувала залізницю в Києві та області. ФОТОрепортаж

Російські війська у ніч на 17 червня 2025 року атакували залізничну інфраструктуру в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Голова правління "УЗ" Олександр Перцовський заявив, що все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде.

РФ вдарила по залізниці Києва та області 17 червня 2025 року
РФ вдарила по залізниці Києва та області 17 червня 2025 року
РФ вдарила по залізниці Києва та області 17 червня 2025 року

+12
Доки не врежуть по зализниці Маскви доті таке ьуде у нас. Курський вокзал наприклад або інший.
17.06.2025 10:09 Відповісти
+11
Так, але чим врізати, відосами і обіцянками Боневтіка? Воно тільки заміряє і підмальовує свої рейтинги, щоб тут, а особливо на Заході бачили, що до цього часу маса придурків підтримує оце. За що йогог підтримувати, за Чонгар, чи знищені ракетні програми? За розбиті українські міста, які будувало п'ять поколінь? За узурпацію влади чи за рекетира портнова?
17.06.2025 10:15 Відповісти
+6
Глибоко лизнув, аж засмерділося *******!
17.06.2025 10:18 Відповісти
17.06.2025 10:09 Відповісти
Так, але чим врізати, відосами і обіцянками Боневтіка? Воно тільки заміряє і підмальовує свої рейтинги, щоб тут, а особливо на Заході бачили, що до цього часу маса придурків підтримує оце. За що йогог підтримувати, за Чонгар, чи знищені ракетні програми? За розбиті українські міста, які будувало п'ять поколінь? За узурпацію влади чи за рекетира портнова?
17.06.2025 10:15 Відповісти
Знайома риторика... Пам'ятаю як в в 2010-му так розказували шо Україні потрібен крЄпкій хАзяйствЄннік, твЙОрдая рука та опитний руководітЬЄль економіки. От і прийшли до влади бЄглий зек з кровосісьою. Чим все це закінчилось ми знаємо...
17.06.2025 10:22 Відповісти
Команда Боневтіка і є виплодком "крєпкіх хазяйствєнніков" в свої кишені. Всі менеджери ...ідора прислужували Янику.
17.06.2025 11:07 Відповісти
НапрімЄр? Бабло заробляти ТАК. Свій талант висміювати тих чи інших продавали кому завгодно, це тоже ТАК. Але в казну щупальці не запускали як петуховичі та різна пиНдота. Їх туди ніхто не пускав.
17.06.2025 11:25 Відповісти
Хто в казну щупальця не запускав?
17.06.2025 11:31 Відповісти
Коли я писав, я мав на увазі нинішніх до 2019 року. Не перекручуй. Зараз може й запускають, не знаю. Окремі оприлюднені випадки є. Це правда.
17.06.2025 11:36 Відповісти
До 2019 вони разом зі своїм сутенером Бєнєю грабували українців через Приват.

А це особливий перл "Окремі оприлюднені випадки є.".
Окремі, в режимі нон-стоп, випадки мародерства зеленою шоблою на десятки, сотні мільярдів.
Святі люди!
17.06.2025 11:41 Відповісти
Бєня не такий щедрий, щоб з кимось ділитись...
17.06.2025 12:14 Відповісти
Своїм повіями він платить.
17.06.2025 12:38 Відповісти
100% Діду, долучіться до доброї справи. Пожбурьте гнилою грушею. Або міцним слівцем.
17.06.2025 10:20 Відповісти
Пожбурювати гнилою грушею то ваша справа. А я пожбурюю донатом з кожній пенсії на дрони СОУ, ну,буває що і міцним слівцем кацапським свинособакам коли вони тут вспливають з круглого отвору у підлозі їх Параші.
17.06.2025 10:26 Відповісти
Курський вокзал ракети не запускає. Нічого не буде. За вашою логікою після кожного удару по Києву ми все повинні були капітулювати. Військово-політичному керівництву русні байдуже на цей вокзал і на людей. Вони вже мільйон втратили (санітарні вирати) і нічого. Дайте вгадаю - після атаки на вокзал русня вийте на мітинг, влада злякається і війна закінчиться
17.06.2025 10:58 Відповісти
Зерно на колії, ляхам в радість.
17.06.2025 10:10 Відповісти
Глибоко лизнув, аж засмерділося *******!
17.06.2025 10:18 Відповісти
Пофіг, з армії лишень відпустіть, я на мотоциклі додому доїду!
17.06.2025 10:11 Відповісти
А нова зализниця увздовж північного берега азова працює? А керченський міст стоїть ?
17.06.2025 11:48 Відповісти
 
 