РФ атакувала залізницю в Києві та області. ФОТОрепортаж
Російські війська у ніч на 17 червня 2025 року атакували залізничну інфраструктуру в Києві та області.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Голова правління "УЗ" Олександр Перцовський заявив, що все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде.
