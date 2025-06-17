РФ атакувала залізницю в Києві та області. ФОТОрепортаж

Російські війська у ніч на 17 червня 2025 року атакували залізничну інфраструктуру в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Голова правління "УЗ" Олександр Перцовський заявив, що все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде.

