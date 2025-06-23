Оккупанты били по Никопольскому району FPV-дронами и из артиллерии: повреждены многоэтажка, многоквартирные и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение дня 23 июня обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и атаковали FPV-дронами, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине в течение дня от ударов российской армии страдали райцентр и Покровская громада.

Вследствие вражеских атак повреждены многоэтажка и еще два многоквартирных дома, 5 частных домов, гараж. Изуродована хозяйственная постройка, еще две - разрушены.

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Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.













